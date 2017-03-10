На ринге говорят шепотом

Почему отделение бокса в михайловской ДЮСШ «Метеор» очень популярно у местных мальчишек

Недавно в Михайлове прошло открытое первенство ДЮСШ «Метеор» по боксу, в котором участвовало 197 юных спортсменов из Тульской, Тамбовской, Воронежской и Рязанской областей. Всего – 17 ­команд. А зрителей было почти 300 человек, причем многим пришлось все поединки выстоять на ногах – на трибунах свободных мест не было.

– Это еще что, – засмеялась заместитель директора детско-юношеской спортивной школы «Метеор» Светлана Жарикова. – Вот прошлой осенью мы проводили XVII Всероссийские соревнования по боксу, посвященные памяти мастера спорта СССР Юрия Васина, на них пришло более 500 зрителей. Вот уж действительно, яблоку негде было упасть. К ним надо прибавить еще 240 спортсменов, представлявших 9 субъектов Российской Федерации. В нашем городе был настоящий праздник бокса.

Популярность этого вида спорта в сравнительно небольшом районном городке объясняется тем, что михайловцы не одно десятилетие занимаются боксом. Вначале они тренировались у Юрия Анатольевича Васина, а после его кончины михайловских парней стали тренировать братья Степановы – Андрей и Дмитрий и Павел Чеблыков, тоже их брат. Они приехали в Михайловский район из Узбекистана вследствие распада Советского Союза. Среднеазиатская школа бокса была одной из лучших в советском спорте. Именно из нее вышли знаменитые олимпийские чемпионы. А тренерский состав для них готовили в Самаркандском училище спортивного резерва, в котором и обучались братья Степановы.

В Михайлове первое время они тренировали заводчан-цементников, а после открытия в 2010 году спортивного комплекса перешли в «Метеор» и объявили набор в свою секцию бокса. К ним тут же записалось несколько десятков мальчишек. Вот их-то и стали высококвалифицированные тренеры-преподаватели обучать науке молниеносных ударов и непробиваемых защит.

От боксера требуются определенные качества и умения. Прежде всего, надо быстро передвигаться и резко наносить упреждающие удары. Чуть зазевался, и – нокаут. Поэтому занимаются боксом люди крепкие, выносливые, с хорошо развитой координацией движения и устойчивой психикой. Но, к моему удивлению, в бойцовском зале я увидел симпатичных девчонок.

– Женский бокс – одно из перспективных направлений, – рассказал мне их наставник Дмитрий Александрович Степанов. – Девочки давно проявляют интерес к этому виду спорта, но заниматься им рискуют не многие. Хотя у нас в «Метеоре» созданы прекрасные условия: изолированные женские раздевалки, отдельные душевые кабины. Те же, кто посещал секцию бокса, по окончании средней школы поступают в специализированные учебные заведения. Так, моя воспитанница Екатерина Лялина стала курсантом столичного образовательного учреждения МВД. Девушка, несмотря на занятость, не забросила кожаные перчатки и продолжает тренироваться. Сейчас из девчонок надежды подают Влада Мясникова, Анастасия Вильдейс и Карина Иванова.

У боксеров в «Метеоре» есть свой просторный, оснащенный современными спортивными тренажерами зал. Особое впечатление на меня произвел великолепный боксерский ринг.

– Его мы приобрели благодаря депутату Рязанской областной Думы А.Н. Глазунову, который является вице-президентом Рязанской региональной федерации бокса, – пояснил директор спортивного комплекса Дмитрий Медведев. – Немалую помощь в проведении боксерских чемпионатов оказывает наш депутат В.К. Сидоров. И как результат, «метеоровские» воспитанники завоевывают первые места и становятся мастерами и кандидатами в мастера спорта. Недавно Дмитрий Жуков, Максим Старостин, Алексей Кожин получили удостоверения «кэмээсников», мастером спорта стал Андрей Зубков, одержавший в начале этого марта убедительную победу на турнире мастеров-профессионалов в подмосковной Балашихе.

Пока мы беседовали с директором спорткомплекса, я обратил внимание, что на тренировках ребята работают в полную силу и внимательно слушают команды Дмитрия Александровича. А произносил он их негромким ровным голосом. Тренер пояснил: «Восточная мудрость гласит: «Если хочешь, чтобы тебя услышали, говори шепотом». Ведь бокс, – продолжил он, – это, прежде всего, спокойствие, уверенность и ответственность. Мы не только формируем силовые качества, но в большей мере воспитываем прочные нравственные начала. Вовсе необязательно, что мои ребята станут боксерами-профессионалами, главное, чтобы они всегда оставались порядочными людьми и были надежными защитниками своей семьи, своей Родины».

Александр Федосеев

Фото Анатолия Мелехина