На ринге говорят шепотом

Областная общественно-политическая газета
11:47 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В одном из поселков Рязани отключили холодную воду Двое погибли, трое в больнице: последствия ДТП в Рязанской области В Рязанском районе столкнулись две легковушки и грузовикРязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке В одном из районов Рязанской области сгорели деревянный дом и баняВ Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения Юных рязанцев ждет «Книжное приключение»Доля заявлений в электронном виде о назначении и выплате пенсии в Рязанской области превысила 83 процента Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов Жители Рязани могут помочь бездомным животным Рязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском В Рязанской области реконструировали героический лыжный бой В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам В Рязанской области прошли спортивные праздники, приуроченные к Году гражданской обороны Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках За сутки на дорогах Рязанской области произошло 24 ДТП 19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области В Рязани 105 недостроенных многоквартирных домовГлава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017
Просмотров: 89
Выпуск № 43 (5330) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
Версия для печати

На ринге говорят шепотом

Почему отделение бокса в михайловской ДЮСШ «Метеор» очень популярно у местных мальчишек
На ринге говорят шепотом

Недавно в Михайлове прошло открытое первенство ДЮСШ «Метеор» по боксу, в котором участвовало 197 юных спортсменов из Тульской, Тамбовской, Воронежской и Рязанской областей. Всего – 17 ­команд. А зрителей было почти 300 человек, причем многим пришлось все поединки выстоять на ногах – на трибунах свободных мест не было.

– Это еще что, – засмеялась заместитель директора детско-юношеской спортивной школы «Метеор» Светлана Жарикова. – Вот прошлой осенью мы проводили XVII Всероссийские соревнования по боксу, посвященные памяти мастера спорта СССР Юрия Васина, на них пришло более 500 зрителей. Вот уж действительно, яблоку негде было упасть. К ним надо прибавить еще 240 спортсменов, представлявших 9 субъектов Российской Федерации. В нашем городе был настоящий праздник бокса.

Популярность этого вида спорта в сравнительно небольшом районном городке объясняется тем, что михайловцы не одно десятилетие занимаются боксом. Вначале они тренировались у Юрия Анатольевича Васина, а после его кончины михайловских парней стали тренировать братья Степановы – Андрей и Дмитрий и Павел Чеблыков, тоже их брат. Они приехали в Михайловский район из Узбекистана вследствие распада Советского Союза. Среднеазиатская школа бокса была одной из лучших в советском спорте. Именно из нее вышли знаменитые олимпийские чемпионы. А тренерский состав для них готовили в Самаркандском училище спортивного резерва, в котором и обучались братья Степановы.

В Михайлове первое время они тренировали заводчан-цементников, а после открытия в 2010 году спортивного комплекса перешли в «Метеор» и объявили набор в свою секцию бокса. К ним тут же записалось несколько десятков мальчишек. Вот их-то и стали высококвалифицированные тренеры-преподаватели обучать науке молниеносных ударов и непробиваемых защит.

От боксера требуются определенные качества и умения. Прежде всего, надо быстро передвигаться и резко наносить упреждающие удары. Чуть зазевался, и – нокаут. Поэтому занимаются боксом люди крепкие, выносливые, с хорошо развитой координацией движения и устойчивой психикой. Но, к моему удивлению, в бойцовском зале я увидел симпатичных девчонок.

– Женский бокс – одно из перспективных направлений, – рассказал мне их наставник Дмитрий Александрович Степанов. – Девочки давно проявляют интерес к этому виду спорта, но заниматься им рискуют не многие. Хотя у нас в «Метеоре» созданы прекрасные условия: изолированные женские раздевалки, отдельные душевые кабины. Те же, кто посещал секцию бокса, по окончании средней школы поступают в специализированные учебные заведения. Так, моя воспитанница Екатерина Лялина стала курсантом столичного образовательного учреждения МВД. Девушка, несмотря на занятость, не забросила кожаные перчатки и продолжает тренироваться. Сейчас из девчонок надежды подают Влада Мясникова, Анастасия Вильдейс и Карина Иванова.

У боксеров в «Метеоре» есть свой просторный, оснащенный современными спортивными тренажерами зал. Особое впечатление на меня произвел великолепный боксерский ринг.

– Его мы приобрели благодаря депутату Рязанской областной Думы А.Н. Глазунову, который является вице-президентом Рязанской региональной федерации бокса, – пояснил директор спортивного комплекса Дмитрий Медведев. – Немалую помощь в проведении боксерских чемпионатов оказывает наш депутат В.К. Сидоров. И как результат, «метеоровские» воспитанники завоевывают первые места и становятся мастерами и кандидатами в мастера спорта. Недавно Дмитрий Жуков, Максим Старостин, Алексей Кожин получили удостоверения «кэмээсников», мастером спорта стал Андрей Зубков, одержавший в начале этого марта убедительную победу на турнире мастеров-профессионалов в подмосковной Балашихе.

Пока мы беседовали с директором спорткомплекса, я обратил внимание, что на тренировках ребята работают в полную силу и внимательно слушают команды Дмитрия Александровича. А произносил он их негромким ровным голосом. Тренер пояснил: «Восточная мудрость гласит: «Если хочешь, чтобы тебя услышали, говори шепотом». Ведь бокс, – продолжил он, – это, прежде всего, спокойствие, уверенность и ответственность. Мы не только формируем силовые качества, но в большей мере воспитываем прочные нравственные начала. Вовсе необязательно, что мои ребята станут боксерами-профессионалами, главное, чтобы они всегда оставались порядочными людьми и были надежными защитниками своей семьи, своей Родины».

Александр Федосеев
Фото Анатолия Мелехина

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
Ягоды и почки, семена и корни
Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Татьяна Банникова
Против «Самары» выглядели «Зубрятами»
БК «Рязань» провел домашний матч открытых Всероссийских соревнований среди мужских команд Суперлиги (первый дивизион) с БК «Самара»
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Для безопасности и качества
На дорогах области ожидаются масштабные ремонтные работы
Людмила Иванова
Событие
Договоренность. Поддержка. Перспективы
Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
На прогулку – в любую погоду
Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева
Анна Добролежа
Событие
Инновации для дома-интерната
В регионе стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам
Татьяна Железнова
Событие
Победит сильнейший
В Рязани проходит второй этап Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Елена Серебрякова
Событие
По-весеннему щедро
Активисты предлагают делиться ненужным на бесплатных ярмарках
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Читатель - газета
Платежи без риска
Читатель - газета
Снова в строю!
Дмитрий Алексеевич Черничкин говорит спасибо врачам, поставившим его на ноги.
Людмила Иванова
Читатель - газета
Две пенсии
Собеседник
Алексей Чадов: «Влюбляются все одинаково»
23 марта на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви»
Стиль жизни
Дом с мюклями
Хорошо, когда в семье есть своя добрая сказка
Димитрий Соколов
Человек дела
Наследник капиталиста
На каких принципах прогресс держится
Юрий Евстифеев
Общество
Ягоды и почки, семена и корни
Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Татьяна Банникова
Спорт
Не числом
Рязанский «Элекс» доказал болельщикам, что может выигрывать в любой ситуации
Общество
Дети, создающие чудо
Международный конкурс «Солнечный зайчик» завершился танцами в концертном зале
Татьяна Клемешева
Общество
Все в ней о мире говорит
Подарок для женщин Рязани – концерт участников шоу «Голос»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Дорогие наши
К 8 Марта фотографы подготовили праздничную выставку
Анна Добролежа
Наши новости
По-прежнему в строю
Ветеранская организация в Старожилове три десятилетия защищает интересы пожилых людей
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
Имя в истории
Ты же выжил, солдат…
Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником
Ирина Сизова
Хронограф
Судьба Белого дома
Как в Исадах не удалось спасти усадебный комплекс Ляпуновых
Ирина Сизова
Точка на карте
Возрожденная из пепла
80 лет Рязанской области
Михаил Скрипников
Путевой лист
Дороги или направления
Как решить проблему ремонта проезжей части улиц в областном центре
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Полоса безопасности
Журналисты приглашаются к участию в творческом конкурсе
Путевой лист
«Скорую» – пропускать
Почему не все рязанские водители следуют этому правилу
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Покупка авто – дело ответственное
Как не дать себя обмануть при совершении сделки
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Посадят за парты
Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка.
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Весна с сюрпризами
Иван Назаров
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Вернисаж
Час рассвета, час заката
Это время считается самым оптимальным для съемки пейзажей
Ольга Драган
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы