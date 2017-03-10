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Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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Против «Самары» выглядели «Зубрятами»

БК «Рязань» провел домашний матч открытых Всероссийских соревнований среди мужских команд Суперлиги (первый дивизион) с БК «Самара»
Против «Самары» выглядели «Зубрятами»

«Самара» вместе с БК «Новосибирск» и сургутским клубом «Университет-Югра» – три кита Суперлиги-1 нынешнего регулярного чемпионата. Лидеров разделяет всего одно очко.

В матче с клубом с берегов Волги наши «зубры» выглядели «зубрятами», хотя бодались и не сдавались матерому сопернику, показывая временами умный, добротный баскетбол. Но все же «рязанцы» проиграли борьбу на щитах (соотношение подборов мяча 32:45), были менее точны в бросках со всех позиций. Оба соперника теряли мяч в передачах. Наши – 22 раза, самарцы – 21.

В итоге БК «Рязань» проиграл «Самаре» со счетом 59:80 (15:21, 16:22, 20:18, 8:19).

В составе нашей дружины отличился Евгений Карпеко, в активе которого дабл-дабл (14 очков + 10 передач). Наиболее результативно сыграл Владислав Старателев, набравший 16 очков. Михаил Карпачев принес в копилку команды 11 баллов.

– Команда однозначно прибавляет, но ей не хватает стабильности. У нас молодой состав, которому недостает уверенности в своих силах. В матче с «Университетом-Югрой» мы выиграли в первую половину три очка, но потом ребята просто не поверили в победу. В последних шести играх мы три выиграли и три проиграли, но все игры были достойные.

Сейчас мы делаем ставку на молодежь и наших воспитанников, которые обязательно будут играть в нашей команде.

«В составе нашей дружины есть снайперы, которые сильны индивидуально, но мы делаем ставку на командный баскетбол, чтобы были «один за всех и все за одного», – говорит директор БК «Рязань» Алексей Архипов.

БК «Рязань» в 20 играх регулярки одержал четыре победы и, набрав 24 очка, по-прежнему занимает 11-ю строчку. Впереди у «рязанцев» выезд по маршруту Южно-Сахалинск (14 марта) – Владивосток (17 марта), которым клуб завершает регулярный чемпионат Суперлиги-1.

Александр Кащеев

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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