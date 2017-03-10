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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Девятая полоса
Общество
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Ягоды и почки, семена и корни

Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Слева направо герои корреспонденции: Т.Н. Юдакова, Паша Косолапов, Саша Макарова, В.А. Антошечкина и Катя Агафонова
На снимке: Слева направо герои корреспонденции: Т.Н. Юдакова, Паша Косолапов, Саша Макарова, В.А. Антошечкина и Катя Агафонова

Краеведению сейчас уделяется большое внимание в рамках нового Федерального государственного образовательного стандарта, но есть школы, которые всегда видели в нем огромный воспитательный потенциал. К таким, несомненно, относится Тумская школа №46 Клепиковского района, которая недавно выпустила на областной краеведческий небосклон новую «звездочку» – Екатерину Агафонову.

По следам Куприна

На последнем конкурсе школьников по краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» Катя стала абсолютным победителем, представив жюри итоги своего знакомства с промыслами мещеряков, связанными с березой, и теперь готовится к поездке в Москву на всероссийский конкурс. Научный руководитель Кати – Валентина Алексеевна Антошечкина, та самая, которая два года назад еще с одной своей юной исследовательницей уже приезжала в столицу – с темой, посвященной традициям клепиковского старообрядческого села Селезнево. Девочка тогда заняла «всероссийское» второе место. Это, наверное, говорит об особом даре педагога. Но сама Валентина Алексеевна сказала: «У нас многие учителя занимаются краеведением». Вот и захотелось мне поехать в Туму, чтобы воочию увидеть столь замечательное явление.

А в школе, в учительской, по просьбе заместителя директора по воспитательной работе Оксаны Александровны Егоровой учителя стали подходить ко мне и, в зависимости от времени, которым располагают, рассказывать о годах и событиях, послуживших предметом исследования. Те, у кого уроки следовали один за другим, пожелали оставить мне некоторые «письменные варианты»… Интересного я услышала много, и стало понятно, почему уже 18 лет, начиная с 1999 года (когда, кстати, истекло столетие со времени посещения этих мест писателем А.И. Куприным), в школе стали проходить ежегодные краеведческие конференции.

«Забытые Богом и начальством»

Кажется, к Куприну восходит это определение здешних лесных мест, в истории которых много такого, чего не было и не могло быть в других уголках Рязанщины. Если идти по «вешкам», обозначенным краеведческими работами школьников, экспонатами школьного музея, это и появление в мещерских дебрях несколько веков назад плененных литовцев, чьих потомков стали называть куршаками, и наличие скрытых здесь от глаз «начальства» нескольких старообрядческих деревень… Переходя к времени, более нам близкому, как не заметить, что именно в окруженной лесами Туме можно было встретить в 50–60-х годах прошлого века политическую ссыльную Мэри Рид, поэтессу и бывшую «коминтерновку», читавшую вместе с Ольгой Берггольц стихи в блокадном Ленинграде, а потом признанную «американской шпионкой» и отсидевшую десять лет в лагерях.

Но вместе со всем этим в здешних местах была и жизнь, обычная для советских людей, которые своим трудом развивали и крепили великую державу, а потом защищали ее на всех фронтах. «Труженица тыла Ольга Семеновна Семина» – так называется одна ребячья работа, прочитав которую, кто-то из писателей, возможно, взялся бы сочинить роман…

Война и мир

Однажды, во время подготовки к школьной краеведческой конференции, одна ученица принесла на урок пожелтевшие фронтовые «треугольнички», которые ее мама унаследовала от своей мамы – младшей сестры двух не вернувшихся с фронта братьев. Один погиб в 41-м под Москвой, другой пропал без вести… Да, это тоже, увы, обычная история тех страшных лет, и она легла в основу краеведческого исследования «Письма с фронта». Но какой неожиданный поворот она приобрела в условиях этого края! Ведь именно здесь, в непроходимом лесном краю, был создан лагерь для военнопленных, взятых под Москвой.

Почти полвека об этом, казалось, было забыто. Потом на место лагерного захоронения пришла учительница с детьми… Началась работа, которая длилась пять лет. Сначала с помощью архива в Москве удалось установить, кто они – эти «преданные забвенью», потом наладили связь с немецким и венгерским посольствами и затем общими усилиями по-человечески обустроили братские могилы.

Примечательно, что военнопленные не вызывали особой вражды в той же Туме. Многие из них были трудолюбивы, мастеровиты, за что их ценили и подкармливали местные женщины. А один бывший бандеровец (венгр или поляк) так и остался в здешних местах: женился и прожил почти 90 лет. «Мы были у него с ребятами. Он так умел играть на гармошке, что плясала вся деревня», – рассказывала мне учительница, и это опять же Валентина Алексеевна Антошечкина…

Свет березы

Она – преподаватель физкультуры, а краеведение – увлечение, хобби. И продолжается это уже семнадцать лет. Уроженка старообрядческого (как теперь мы знаем) села Селезнево, Валентина Алексеевна вышла замуж в Малахово, где многие называют себя куршаками. Когда стала учителем местной средней школы, ей предложили быть заместителем директора по воспитательной работе. А какое же воспитание без родиноведения, как когда-то называли изучение родного края? Тем более что в новом для себя селе Валентина встретила немало удивительного: например, одна бабушка ходила в лапотках.

Сейчас ее краеведы активно занимаются лесными промыслами. С одной стороны, им и изучать-то нечего: они с малых лет в этой жизни, в этих промыслах. Как и учителя. Антошечкина рассказывала: «В 90-х годах, когда нам зарплату не выдавали, только грибами-ягодами и выжили». Много здесь даров природы, которые кормят, поят, лечат и душу услаждают… Мне тут вспоминается рассказ о заготовке березовых почек и березового сока, об умельцах, мастерящих прелестные вещицы из капа – нароста на березе, и так далее.

Но только одних таких, полученных из жизни, знаний для подготовки к краеведческой конференции мало. Надо подвести под них научную основу, для чего следует посидеть в библиотеках, покопаться в книгах. И в Малаховской школе, которую несколько лет назад закрыли, и в Тумской №46, куда теперь с двумя своими коллегами Валентина Алексеевна приезжает на работу, были и есть дети, которые все это любят.

Катя Агафонова, в прошлом учебном году шестиклассница, бывало, лишь заглядывала в класс, где подруга ее мамы вела какие-то занятия. «Приходи к нам в кружок, может быть, что-то выберешь», – пригласила ее однажды Валентина Алексеевна. Катя стала приходить, выбрала самое светлое, прекрасное дерево – березу… И неожиданно для себя стала победителем областного конкурса.

Не косолапый, а Косолапов…

Познакомилась я и с другими учениками Валентины Алексеевны. Паша Косолапов открыл для меня еще один лесной промысел. Он такой же, как у «мишки косолапого» из детской песни, который «по лесу идет, шишки собирает»… Это занятие – не игра, из шишек вылущивают семена на посадку нового леса. Павел активно участвует в экологическом направлении школьной работы, совместно с руководителем Татьяной Николаевной Юдаковой он исследовал местную речку Нарму и ее родники, сам высаживал хвойный лес. Он учится в десятом классе, учится хорошо, но о дальнейших жизненных планах говорит сдержанно, как, впрочем, и обо всем другом. Настоящий «куршачок».

А вот Саша Макарова – открытая и восторженная душа. Она в будущем хочет стать следователем, но из школьных занятий ей нравится все: и экологическая работа, и волонтерская, и, конечно же, краеведческая. Вместе с Валентиной Алексеевной проводила исследование на тему «Масленица у жителей Курши». Какая это прелесть – народные праздники, которые на Курше справляют так ярко и многолюдно, как нигде!

Когда я выхожу из учительской, голова моя переполнена новыми знаниями, а диктофон, как мне кажется, перегрелся. А школа живет своей обычной жизнью, хотя сама она все-таки необычная, а можно даже сказать, артефакт. Например, почему носит номер 46, хотя в Туме всего две школы? «Это, – говорят мне, – сохранилось с 30-х годов, когда в тогдашнем Касимовском уезде она была 46-й по счету»… Школа – бывший купеческий дом с пристройками. В войну здесь был госпиталь, где лечили и наших бойцов, и военнопленных. Здесь был и детдом для ребят, потерявших в войну родителей. Примечательно, что как ни тяжела была послевоенная пора, родственники их всех разобрали.

После уроков многих ребят из тумских школ №3 и №46 забирает автобус, чтобы отвезти в деревни. Такова нынешняя реальность. Но, кажется, закрытие малокомплектных школ остановилось – так, по крайней мере, следует из недавних слов российского министра образования. Хорошо бы! У детей будет больше времени там, на местах, изучать историю родного края, его традиции, промыслы. Все это корни, питающие молодое поколение, а значит, и будущее страны.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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