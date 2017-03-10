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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Восьмая полоса
Человек дела
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Наследник капиталиста

На каких принципах прогресс держится
Автор фото: Владимир Проказников | Наследник капиталиста
Фото: Владимир Проказников.

Об Иване Золотареве я впервые услышал в декабре прошлого года, когда он победил во Всероссийском конкурсе «Лучший молодой предприниматель». Заинтересовало: такого успеха добился бизнесмен, добывающий минеральные воды в Сапожке – давно, как мне казалось, забытом инвесторами месте. Что его побудило обосноваться в одном из отдаленных и небогатых районов Рязанщины?

По просьбе редакции Иван согласился встретиться. Рассказал, что дело ему передал отец, Сергей Иванович, окончивший в 1981 году в Сапожке школу №1. Семья давно живет в Москве, но чувство любви к малой родине у Золотарева-старшего с возрастом только усиливается.

Минеральными водами отец в 2004 году занялся по примеру знаменитого еще в XIX веке земского деятеля и врача Павла Стаханова, по сути, и открывшего их в сапожковской земле. И почти сразу Сергей Иванович увлекся реализацией здесь федерального проекта «Русские усадьбы»: приобрел землю около села Красное, где соратник Петра Великого Лефорт первую в истории России модернизацию начинал, другой друг императора, Александр Меншиков и графский род Остерманов ее продолжали. Это значит, что чувство родины – это не только березки и осинки, которые он видел в детстве, но, главным образом, пример образцовых для него предков – прогрессивных деятелей. Впрочем, сапожковские проекты Золотарев-старший долго не считал для себя главными: основной доход и капитал ему приносил московский бизнес, связанный с поставками теплотехники.

Но с годами Золотарев-старший выяснил, что тени «великих» на сапожковской земле обладают силой воздействия на многих людей. Уехал из США и с успехом возглавляет соседнее сельское поселение Петр Рыжков, отказавшийся ради дел здесь от американского гражданства. Из Рязани в Красное прибыл священник Георгий Дрокин. Он половину своего дома отдал под тренажерный зал для сельской ребятни, водит их в туристические походы, организует казачьи сборы. А в Сапожке другой священник, отец Олег, окончивший когда-то на Урале институт физкультуры, много лет увлеченно занимается с детьми дзюдо. У Золотарева появилось с современными прогрессивными соседями много общих дел и интересов, что и прибавило ему уверенности в необходимости закрепиться на этой земле прочно.

Сапожковские минеральные воды он не превратил в объект нещадной капиталистической эксплуатации, не ограничился бурением скважин в десяти верстах от райцентра и вывозом «сырья» в Москву. Нет, Золотарев вложил в дело около 100 миллионов рублей: построил современный, хотя и небольшой, завод, провел к нему линию электропередачи, газопровод, проложил несколько километров дороги с гравийным покрытием.

С такой же основательностью он отнесся и к приобщению сына к семейному бизнесу. У Ивана никакой охоты к предпринимательству с детства не было. Отец помог ему окончить в 2010 году институт иностранных языков имени Мориса Тереза и начать заниматься тем, чем сын мечтал, – преподаванием в вузе. Но параллельно – так издревле делали российские купцы и предприниматели – заставлял сына помогать себе (в основном в ту пору) в московском бизнесе. Иван прошел там путь от простого менеджера до генерального директора одной из отцовских фирм.

Этот опыт пригодился, когда Ивану стало понятно, что собственную семью на преподавательскую зарплату прокормить трудно, и он поступил в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В московском бизнесе у отца к тому времени шли нелады с другими соучредителями, сапожковскими водами вообще не удавалось толком заниматься. В общем, в академии под руководством видных российских ученых Иван написал и защитил дипломный проект о восстановлении Сапожковского завода минеральных вод и тут же… начал этот проект на родине отца реализовывать!

– 2015 год по насыщенности событиями и объему выполненных работ можно сравнить с тем временем, когда отец в Сапожке только начинал работать, – рассказывал Иван Золотарев, теперь уже генеральный директор ООО «Сапожковские минеральные воды». – Были полностью погашены долги. Все крупные поломки на заводе были устранены, проведен ремонт всех узлов и агрегатов, закуплено высококачественное оборудование из Китая, что позволило полностью автоматизировать процесс розлива воды в большие бутыли, оптимизирован процесс выдува тары. Важно и то, что рекомендации ученых оказались очень эффективными, экономичными: на восстановление предприятия потребовалось чуть более пяти миллионов рублей, гораздо меньше, чем в свое время потратил тут денег отец. Но модернизация, в полном соответствии с дипломным проектом, продолжилась и в 2016 году. На собственные средства закупили новое оборудование для розлива натуральных сладких напитков и сиропов. В производство была запущена новая форма бутылки 0,5 л, получившая множество положительных отзывов у покупателей, осуществлен переход на новый формат этикетки. Продукция получила узнаваемый, современный вид.

Тут особенно примечательно одно обстоятельство: к опыту знаменитых предков, которых так ценит отец, Иван стал добавлять достижения известнейших современников и с их помощью и управление предприятием менять, и новые инновационные продукты выпускать. Так, на одном из совещаний, куда он попал как участник программы «Ты – предприниматель», Золотарев-младший познакомился с учеными из группы лауреата Государственных премий СССР и РФ Евгения Александровича Мандрыки, известного, в частности, выпуском напитков для спецподразделений МВД, находящихся в экстремальных условиях. Ученые и подали Ивану идею выпуска кипрей-воды – серии прохладительных напитков на основе экстракта иван-чая. Продукция вполне гражданская, не секретная, но такая же полезная для человека, как и специзделия Мандрыки. Эта идея тоже помогла Золотареву-младшему выиграть Всероссийский конкурс «Лучший молодой предприниматель».

70 процентов продукции ООО «Сапожковские минеральные воды» продает в Москве. Семья Ивана там до сих пор живет… на частной квартире. Странно, непривычно? Но таковы уж принципы Золотарева-отца, которым сын следует неуклонно: дело, производство – первично, личное потребление – вторично. Классические, кстати, пуританские принципы, на которых, как считал Макс Вебер, прогресс человечества и основан.

При этом с сапожковскими друзьями отца Иван поддерживает самые тесные контакты. Помогает отцу Олегу организовывать соревнования. Бесплатно выделяет минеральную воду воспитанникам богадельни при храме в райцентре. С отцом Георгием вместе проводил летом сборы юных казаков…

А Сергей Иванович Золотарев тем временем в Красном не только ремонтирует дворянскую усадьбу, но и открывает новые и новые производства: там появилась уже пилорама, оборудование для изготовления строительных блоков, создается семейное фермерское хозяйство. У Сергея Ивановича семеро детей. Старший, 29-летний Иван, к делу пристроен. Надо, чтобы и у остальных бизнес на сапожковской – родной – земле был.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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