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Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Седьмая полоса
Стиль жизни
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Дом с мюклями

Хорошо, когда в семье есть своя добрая сказка
Дом с мюклями

Многие детишки мечтают о том, чтобы иметь свой домик в доме. Большой дом – он для всех, в нем живут родители, бабушки и дедушки, разные питомцы и, конечно, дети. А есть еще дом игрушечный, населенный героями сказок и сражений, всякими забавными персонажами.

Мишке повезло с родителями. Они заселили все комнаты плюшевыми существами по имени мюкли. Забавный зверек сошел с книжных страниц известного писателя Свена Нурдквиста, хотя и не является точной копией самих мюклей, которые досаждают своими проказами одинокому хозяину фермы Петсону. Скорее, эти фигурки придуманы по мотивам увлекательных историй шведского сказочника. Широко переводить его на русский и издавать книги начали лишь в двухтысячных, и Полина Лихачева с творчеством Нурдквиста не была знакома вовсе. Пока не подрос сын Миша, буквально влюбившийся в рассказы шведского короля детской прозы. «Пришлось купить ему все книги про Петсона и его говорящего кота Финдуса, а потом уже воплощать его представления о героях в мягкой игрушке», – говорит Полина.

Мюкли быстро расселились по всей квартире, особенно полюбили кухню и разные укромные места – гардероб, ящички, комоды… У них появились личные вещи и своя одежда, сшитая Полиной по авторским выкройкам. Они катаются на лыжах и с горки, выходят с сачками на ловлю бабочек, но иногда не прочь половить друг друга. Полина получает огромное удовольствие от этого рукоделия, шить она любила с детства, прошедшего в глухом рабочем поселке. Забавы и игры приходилось придумывать себе самой. Нитки и лоскутки нашептывали свои истории, которые оказались столь же близки по настроению, что и повествования Свена Нурдквиста и Туве Янссон. Это истории о свободе, долге и одиночестве.

В каждой крепкой семье да будет своя сказка! Она способна внести в быт частичку юмора и оживить добрую фантазию – спутницу романтики и бескорыстия. А еще увлечь полезными делами. Давно уже Полина приготовила для сына самодельную книжку в кожаном переплете. Долго Миша на чистых страницах ничего не писал. А недавно все-таки засел за перо. Излагает в ней правила игры в шахматы для мюклей. «Король ходит, куда хочет». «Ладья идет прямо». Словом, скоро у мюклей появится шахматный городок.

– Полина, каким тебе видится продолжение истории?

– Возможно, появятся фотокомиксы. А может быть, и собственные рассказы о хозяевах мюклей, живущих не в Скандинавии, а в Рязани. Сын просит придумывать их побольше.

Одного из самых симпатичных мюклей Полина мечтает послать в подарок Свену Нурдквисту. Пора уже дружить домами.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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