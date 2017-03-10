Алексей Чадов: «Влюбляются все одинаково»

23 марта на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви»

Алексей Чадов

Родился 2 сентября 1981 года в московском районе Солнцево. В 2004 году окончил актерский факультет Театрального училища им. Щепкина (курс В.П. Селезнева). Первой работой в кино стала главная роль в фильме Алексея Балабанова «Война», за которую актер получил Приз Международного кинофестиваля в Монреале в номинации «Лучший актер»

Алексей Чадов исполнил одну из главных ролей вместе с Аней Чиповской и Дмитрием Певцовым. Актер, которого привыкли видеть в образах хулиганов и простых парней, предстает в фильме питерским интеллигентом, молодым профессором, изучающим древнюю культуру Китая. Алексей Чадов рассказал в интервью, что было самым сложным в роли и что отличает его самого от героя фильма.

– Конечно, у зрителя складывается свое впечатление о героях фильма, но всегда интересно услышать характеристику от актера, воплотившего образ. Расскажите, что за человек – Александр?

А.Ч. – Мой герой – молодой профессор, китаист-тангутовед. Людей, изучающих историю и культуру Китая, немного, а тангутоведов вообще чуть более 10 человек во всем мире. Один из них – сын Владимира Бортко, который, как я понимаю, стал прототипом образа моего героя. Я видел, как он преподает, как разговаривает на китайском – это очень эффектно и виртуозно. Владение китайским языком подразумевает приличный уровень интеллекта и цепкость ума. Соответственно, мой герой – парень с интеллектом.

– Насколько глубоко вам самому пришлось погрузиться в эту тему и изучить китайский язык?

А.Ч. – Обстоятельно изучать язык не было необходимости, и это заняло бы все мое время. Чтобы выучить страницу текста на китайском, потребовалось две недели! Я привык изучать языки ассоциативным методом, но применить этот способ здесь было невозможно, поэтому пришлось просто заучивать текст наизусть. Консультанты помогали справиться с произношением. Знаете, артикуляция этих звуков похожа на медитацию. Язык совершенно вне органики русского человека, поэтому люди, которые столько глубоко погружаются в культуру другой страны, вызывают большой интерес и удивление. Мне сложно представить себя на их месте. Я, как говорится, где родился, там и пригодился, и не смог бы изучать неродную культуру. Поэтому мой герой Саша – совершенно другой человек.

– Другой не только в профессиональном смысле, но и личном? Насколько он вам близок чисто по-человечески?

А.Ч. – Думаю, влюбляются все одинаково. Даже ученые! Есть стереотип, что если человек – профессор, то он этакий ботаник. Сейчас другое время: молодые прогрессивные профессора спортом занимаются, боевыми искусствами. Как раньше дворяне и танцевать умели, и за собой ухаживали, и на лошади скакали, и грозы не боялись. Современные молодые люди тоже стремятся быть разносторонними. Александр – не тот профессор, что сидит за книжками с утра до вечера. Он страстный, умеет любить, умеет постоять за себя.

– Как мне показалось, в начале фильма ваш герой очень прагматичный и высказывает довольно циничные взгляды, но позже его теория разбивается о реальность.

А.Ч. – Да, он просто понимает, что не может жить без человека, которого любит. В нем был некий снобизм, высокомерие и, в какой-то степени, отцовский комплекс, проявляющийся в поучениях своей жене. Но в итоге Саша переживает трансформацию сознания и осознает силу любви.

– В одном из интервью вы говорили, что были рады сыграть роль интеллигента, потому что обычно вам предлагают образы дворовых парней и хулиганов.

А.Ч. – Да, образы «мужчин-пистолетов» в экшн-фильмах, боевиках, криминальных драмах – то, что мне предлагают чаще всего, если не считать некоторые комедийные подвиги. На мой взгляд, актер должен быть и интеллигентом, и хулиганом, уметь сыграть и сильного, и слабого человека. Не нужно отдавать предпочтение чему-либо одному: держаться за амплуа брутального жесткого самца или, наоборот, интеллигентного рафинированного семейного мальчика. Смысл профессии заключается в том, чтобы быть разным, в том числе и в жизни. Актер должен уметь и плакать, и быть хладнокровным. Я в себе это воспитываю, но жаль, что не все режиссеры это замечают. Они видят на экране определенный образ, который актер создает на протяжении многих лет, и ассоциируют с ним его органику, талант, амплуа.

– Вы уже сказали, что было непросто сыграть человека, увлеченного культурой Китая, а с учетом багажа ролей другого плана, почувствовали ли вы кардинальную смену амплуа? Может, каким-то специальным образом вживались в своего персонажа?

А.Ч. – Специальной подготовки не было. Единственное, работали над языком и произношением. Также я наблюдал, как ведут себя в жизни китаисты. Даже в бытовом общении они производят особенное впечатление, которое я и пытался поймать. В остальном мне было комфортно в этом образе, потому что всегда легко, если нравится персонаж.

– Насколько удалось сработаться с Владимиром Бортко?

А.Ч. – Владимир Владимирович – большой режиссер, который снял много шикарных фильмов, что, конечно, вызывает уважение. Он профессионал старой советской школы, и это, в хорошем смысле, отражается на его почерке и подходе. Мне нравится работать с советскими кинематографистами, у которых за плечами серьезное академическое образование и «монументальный» опыт. Сейчас режиссеры осваивают профессию быстрее благодаря множеству открытых источников, а раньше люди доходили до всего самостоятельно. В их работе чувствуется совершенно другой принцип. Более того, Владимир Владимирович – человек страстный, выносливый.

Владимир Владимирович любит, когда актеры вовлечены в его модель строительства. Ему так комфортнее, поэтому мы, конечно, артачились, спорили, но, в основном, принимали его правила. Когда снимаешь свою картину, точно знаешь, как хочешь видеть историю, которую сам написал. Мы все отнеслись с пониманием и уважением к видению автора.

– Фильм «О любви», конечно, не типичная мелодрама: посыл картины даже несколько циничен. На ваш взгляд, о какой любви этот фильм – о современной или вневременной?

А.Ч. – Я думаю, что это зеркало современного человека в большом городе. Фильм про женщин, в первую очередь, которые зачастую ради комфорта своих детей отпускают эмоции и выстраивают отношения с надежными людьми. И не всегда в таком рациональном подходе находится место страсти. Конечно, это звучит грустно, но в прогрессивных странах так существует большая часть молодых пар. Они создают семьи ради детей, разводятся и существуют сами по себе, но поддерживают общение, помогая друг другу. Консервативным людям это непонятно. Мой дедушка говорил, что разводиться раньше было просто стыдно. Супруги жили вместе иногда вопреки чувствам. Свободные женщины живут эмоциями, и именно в эмоциях рождаются дети, в любви, а не при холодном расчетливом подходе. Поэтому Господь Бог благосклонен к женщине и прощает ей ошибки, в то время как мужчинам нужно быть более ответственными.

Подготовил Дмитрий Львов

Трепетный жанр

После эпохальных экранизаций литературной классики «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», откровенно мужского брутального кино «Душа шпиона» Владимир Бортко приходит к такому трепетному жанру, как мелодрама. Режиссер снял откровенную историю о любовных перипетиях между героями, роли которых исполнили Аня Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов и Мария Миронова.

Владимир Бортко работал над сценарием картины «О любви» с 2004 года. Несмотря на абсолютную оригинальность истории, автор признается, что вдохновился великим произведением Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». В центре сюжета тоже замужняя женщина, которая становится жертвой своих чувств. Красавица Нина (Аня Чиповская) живет, как ей кажется, в счастливом браке с интеллигентным профессором-китаистом Александром (Алексей Чадов), по совместительству ее преподавателем. Но долг за ипотеку подспудно давит на супружеские отношения. Однажды Нина знакомится с Сергеем (Дмитрий Певцов), руководителем того самого банка, которому должен ее муж, и деловая встреча превращается в неформальную. Едва ли Нину ведет к эффектному мужчине ситуация с ипотекой, которая становится лишь поводом отдаться влечению. Роман с женатым Сергеем вряд ли сулит счастье, но девушка осознает, что впервые чувствует настоящую любовь. Какое наказание ждет современную Анну Каренину?

«Как гласит эпиграф у Льва Николаевича, «Мне отмщение и аз воздам». В «Анне Карениной» Бог воздал, бросив Анну на рельсы за нарушение брачного союза. Разрешение конфликта в моей истории принципиально другое, современное, – рассказывает Владимир Бортко. – Моя новая картина не совсем мелодрама, в привычном понимании этого слова. Я думаю, что финал отличен от большинства фильмов о любви, которые оставляют у зрителей чувства радости или светлой печали. Здесь все сложнее».