Платежи без риска

Областная общественно-политическая газета
11:46 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 24 ДТП Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым Доля заявлений в электронном виде о назначении и выплате пенсии в Рязанской области превысила 83 процента В Рязанской области прошли спортивные праздники, приуроченные к Году гражданской обороны Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках В Рязани 105 недостроенных многоквартирных домовРязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения Юных рязанцев ждет «Книжное приключение»Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие В Рязанском районе столкнулись две легковушки и грузовикВ одном из районов Рязанской области сгорели деревянный дом и баняРязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов В Рязанской области реконструировали героический лыжный бой Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»В одном из поселков Рязани отключили холодную воду В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам Жители Рязани могут помочь бездомным животным 19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области Двое погибли, трое в больнице: последствия ДТП в Рязанской области В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017
Просмотров: 95
Выпуск № 43 (5330) |
Пятая полоса
Читатель - газета
Версия для печати

Платежи без риска

«У банка, заемщиком которого я был, отозвана лицензия. Насколько я понимаю, мои обязательства по взятому кредиту при этом никто не отменял. А как правильно оформить платежный документ для погашения кредита перед банком, которого вроде как уже и нет на рынке, чтобы деньги дошли по назначению и я не попал в «злостные неплательщики»?

 Борис Верещагин, г. Рязань»

 

Отвечает Маргарита Владимировна Одинцова, управляющая Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу:

– Действительно, заемщикам необходимо обеспечить своевременное погашение задолженности перед той кредитной организацией, у которой отозвана лицензия. Обязанность исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед банком в соответствии с условиями ранее заключенных договоров сохраняется. И делать это стоит своевременно, не допуская возникновения просроченной задолженности.

Сложившаяся практика оплаты задолженности по кредиту предусматривает, как правило, предварительное внесение средств на счет заемщика с последующим их списанием в дату погашения в соответствии с графиком платежей по кредиту. При этом действующее законодательство не допускает зачисления средств на счета клиентов после отзыва у банка лицензии.

В связи с этим Банк России рекомендует при проведении очередного платежа в погашение кредита в адрес банка с отозванной лицензией не заполнять графу «Номера счета получателя» в платежном поручении, а указывать информацию о счете заемщика в графе «Назначение платежа» вместе с иной информацией, которая позволяет идентифицировать плательщика и цель платежа.

В реквизите «Получатель» указывается наименование кредитной организации с отозванной лицензией. В реквизите «Банк получателя» – ее наименование и место нахождения. В реквизитах «БИК», «Счет номер» банка получателя средств указывается соответственно банковский идентификационный код и номер корреспондентского счета в соответствии со справочником банковских идентификационных кодов.

В реквизите «Назначение платежа» информация указывается в следующей последовательности: номер счета заемщика, который указывал заемщик в качестве счета получателя при погашении кредита до отзыва лицензии у кредитной организации, символ «//», номер счета, открытый временной администрацией в целях погашения кредита заемщиком (если у вас есть такая информации), символ «//», назначение платежа («погашение кредита»), информация о заемщике, номере и дате кредитного договора, период платежа и иная дополнительная информация, позволяющая идентифицировать платеж.

Подробное информационное письмо о том, как правильно оформить платежный документ, опубликовано на сайте www.cbr.ru, а также в «Вестнике Банка России». Вы можете пользоваться этой профессиональной «подсказкой» в любой удобный для вас момент.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Снова в строю!
Дмитрий Алексеевич Черничкин говорит спасибо врачам, поставившим его на ноги.
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Для безопасности и качества
На дорогах области ожидаются масштабные ремонтные работы
Людмила Иванова
Событие
Договоренность. Поддержка. Перспективы
Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
На прогулку – в любую погоду
Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева
Анна Добролежа
Событие
Инновации для дома-интерната
В регионе стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам
Татьяна Железнова
Событие
Победит сильнейший
В Рязани проходит второй этап Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Елена Серебрякова
Событие
По-весеннему щедро
Активисты предлагают делиться ненужным на бесплатных ярмарках
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Читатель - газета
Две пенсии
Стиль жизни
Дом с мюклями
Хорошо, когда в семье есть своя добрая сказка
Димитрий Соколов
Человек дела
Наследник капиталиста
На каких принципах прогресс держится
Юрий Евстифеев
Общество
Ягоды и почки, семена и корни
Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Татьяна Банникова
Спорт
На ринге говорят шепотом
Почему отделение бокса в михайловской ДЮСШ «Метеор» очень популярно у местных мальчишек
Спорт
Против «Самары» выглядели «Зубрятами»
БК «Рязань» провел домашний матч открытых Всероссийских соревнований среди мужских команд Суперлиги (первый дивизион) с БК «Самара»
Спорт
Не числом
Рязанский «Элекс» доказал болельщикам, что может выигрывать в любой ситуации
Спорт
На штурм – с лестницей
Навыки, полученные во время проведения состязаний по пожарно-прикладному виду спорта, могут спасти чью-то жизнь
Вероника Шелякина
Общество
Дети, создающие чудо
Международный конкурс «Солнечный зайчик» завершился танцами в концертном зале
Татьяна Клемешева
Общество
Все в ней о мире говорит
Подарок для женщин Рязани – концерт участников шоу «Голос»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Дорогие наши
К 8 Марта фотографы подготовили праздничную выставку
Анна Добролежа
Наши новости
По-прежнему в строю
Ветеранская организация в Старожилове три десятилетия защищает интересы пожилых людей
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
Имя в истории
Ты же выжил, солдат…
Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником
Ирина Сизова
Хронограф
Судьба Белого дома
Как в Исадах не удалось спасти усадебный комплекс Ляпуновых
Ирина Сизова
Точка на карте
Возрожденная из пепла
80 лет Рязанской области
Михаил Скрипников
Путевой лист
Дороги или направления
Как решить проблему ремонта проезжей части улиц в областном центре
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Полоса безопасности
Журналисты приглашаются к участию в творческом конкурсе
Путевой лист
«Скорую» – пропускать
Почему не все рязанские водители следуют этому правилу
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Покупка авто – дело ответственное
Как не дать себя обмануть при совершении сделки
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Посадят за парты
Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка.
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Весна с сюрпризами
Иван Назаров
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Вернисаж
Час рассвета, час заката
Это время считается самым оптимальным для съемки пейзажей
Ольга Драган
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы