Снова в строю!

Дмитрий Алексеевич Черничкин говорит спасибо врачам, поставившим его на ноги.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник взятия Берлина Дмитрий Алексеевич Черничкин известен в Рязани своей активной жизненной позицией. В совете ветеранов Московского района Рязани он отвечает за работу с молодежью. Дмитрий Алексеевич всегда желанный гость в школах, ссузах и вузах. Ему, как человеку, прожившему долгую и непростую жизнь, всегда есть что рассказать. Дмитрию Алексеевичу больше 90 лет, но он всегда подтянут, бодр и открыт к общению. К сожалению, в феврале у ветерана случились проблемы со здоровьем. Он попал в рязанскую больницу № 4, где его поставили на ноги. Обо всем этом Дмитрий Алексеевич рассказал в телефонном разговоре корреспонденту «РВ». Ветеран попросил через газету поблагодарить руководство и сотрудников больницы за проведенное лечение, за внимание, теплое отношение и заботу.

– Меня положили в отдельную палату для ветеранов, оперативно и очень тщательно обследовали, пролечили, – говорит Дмитрий Алексеевич Черничкин.

Он назвал больше десятка фамилий сотрудников больницы, с которыми имел дело лично. Каждому ветеран выразил отдельную благодарность. Еще Дмитрий Алексеевич рассказал, что как только пошел на поправку, провел прямо в больнице встречу со студентами-медиками, проходящими там практику. Разговор был посвящен празднику 23 Февраля.

Сейчас ветеран чувствует себя, как он сам признался, отлично и продолжает свою работу в совете ветеранов Московского района.

От редакции мы желаем Дмитрию Алексеевичу Черничкину, который является постоянным читателем нашей газеты, крепкого здоровья и бодрости!