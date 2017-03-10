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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Две пенсии

«Может ли военный пенсионер заработать себе вторую, «гражданскую» пенсию?

Баранов А., Рязань»

 

Бывшие кадровые военные, а также граждане, работавшие в МВД, ФСБ и ряде других силовых структур, при наличии ряда условий получают по линии соответствующих ведомств пенсию за выслугу лет либо по инвалидности. В том случае, если после службы в силовых ведомствах военные пенсионеры работают в гражданских организациях, впоследствии им может быть дополнительно назначен второй вид пенсионного обеспечения – уже по линии Пенсионного фонда РФ. Для этого, помимо имеющегося статуса военного пенсионера, необходимы страховой стаж, пенсионные баллы и достижение пенсионного возраста. Напоминаем подробно об этих условиях.

Существует несколько предусмотренных законодательством требований к возникновению у бывших военных и иных силовиков права на вторую пенсию, назначаемую по линии Пенсионного фонда РФ. Первое из них, разумеется, это наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, что, собственно, и определяет статус военного пенсионера. Второе условие – это имеющийся страховой стаж в гражданской сфере. В текущем году он составляет 8 лет (к 2024 году продолжительность минимального требуемого стажа будет увеличиваться по 1 году в год до 15 лет). Третье условие – наличие заработанных пенсионных баллов. В 2017 году их минимальное количество составляет 11,4, с постепенным увеличением до 30 баллов к 2025 году. Четвертое условие – достижение общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) или возраста, необходимого для приобретения права на досрочную пенсию.

При наступлении соответствующего права военный пенсионер может обращаться в ПФР с заявлением о назначении пенсии. Располагая пакетом документов, включающим паспорт, СНИЛС, справку из силового ведомства, а также документы, подтверждающие гражданский стаж (трудовая книжка, трудовой договор и т.д.), военный пенсионер может обратиться с заявлением о назначении пенсии в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр. Кроме того, заявление можно направить в электронном виде, через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. У обычных пенсионеров (к примеру, получающих страховую пенсию по старости), выплаты включают в себя собственно страховую пенсию, размер которой зависит от количества баллов, а также фиксированной выплаты к ней. Военным пенсионерам вторая пенсия по линии ПФР назначается без учета фиксированной выплаты.

В Рязанской области на данный момент проживают 7100 военных пенсионеров.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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