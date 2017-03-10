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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Четвёртая полоса
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Стартовый комплекс

В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Автор фото: Дмитрий Осинин | Стартовый комплекс
Фото: Дмитрий Осинин.

Впервые в новейшей истории рязанцы будут участвовать в выборах, которым предшествует назначение временно исполняющего обязанности губернатора Президентом. Так выбирали глав уже в целом ряде российских регионов. Не везде результаты оказались предсказуемыми. Но сам алгоритм, когда один из претендентов на должность проводит избирательную компанию в качестве исполняющего обязанности главы региона, отработан и, думается, предпочтителен для избирателей. Они видят человека в деле.

Старт кампании важен для участников, как и стартовый комплекс – для ракеты, запущенной в космос. Именно удачный или неудачный старт диктует многие параметры кампании. У Николая Любимова времени на раскачку нет. В первые дни после назначения – участие в инвестиционном форуме в Сочи, где к президентским «назначенцам» – повышенное внимание не только прессы. Там же, с места в карьер, – участие в работе дискуссионных площадок, встречи с инвесторами, обсуждение конкретных проектов. По ходу дела, уже в Рязани знакомство с членами правительства области, главами муниципальных образований, поездки по районам. В этом плотном графике глава региона находит время для участия в заседании Клуба политологов в Доме общественных организаций.

Николай Любимов приходит на встречу с преподавателями рязанских вузов, представителями экспертного сообщества, журналистами вместе с депутатом Государственной Думы РФ от Рязанской области, председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Каждый получил свою порцию вопросов – исключительно деловых и конкретных. Андрей Макаров, в частности, напомнил, что участие претендентов на пост губернатора в праймериз партии «Единая Россия» – не столько выбор лучшего кандидата из нескольких, сколько процесс формирования предвыборной программы. Без нее ведь нельзя. О необходимости выработать обновленную стратегию развития региона говорил и Николай Любимов. Время до сентября он рассчитывает использовать и для этого тоже.

Сегодня есть практически физическое ощущение того, как ускорился ход событий, сжалось, как пружина, время. Еще в прошлом году выборы в Государственную Думу проходили в другой социально-экономической ситуации. Мы все ждали, когда достигнем дна экономического кризиса. Сегодня уже можно вести речь о начале экономического роста в России. А это значит, интерес инвесторов к нашим бизнес-проектам будет возрастать. И те регионы, которые успеют привлечь к себе внимание и ресурсы инвесторов, окажутся в выигрыше – с перспективой более интенсивного роста, возможностью выхода на новый уровень развития экономики. Надо успеть вскочить в этот набирающий скорость поезд.

Николай Любимов пока не готов говорить о конкретных инвестиционных проектах. Но количество их, запущенных в работу, назвал – более 40. Значительный и удачный опыт привлечения инвесторов накоплен в Калуге, откуда к нам прибыл врио губернатора. Но переносить механически «калужскую систему» на рязанскую почву Николай Викторович не намерен. Почва другая, потому и система будет выстраиваться своя – такая, чтобы работала как часы и не требовала постоянного вмешательства первого лица. Хотя от форс-мажорных обстоятельств, конечно, никто сегодня не застрахован.

Знакомство с регионом по существу только начинается, и впечатления пока самые благоприятные. Одна из первых встреч и подробный разговор – с руководством областного центра. Стоит напомнить, что Николай Любимов был избранным мэром города Калуги, и о том, что такое городское хозяйство административного центра области, он знает не понаслышке. Проблемы городской инфраструктуры тоже на виду, их далеко не спрячешь. Об этом с Олегом Булековым и говорили. Следует отметить, что Николай Викторович успел увидеть разницу между Калугой и Рязанью не только в численности населения и величине городских площадей. Разница существует и в подходах к решению городских проблем. Какие-то из них в Калуге уже решены, а в Рязани нет. В решении других, наоборот, Рязань продвинулась вперед. Хотя все мы прекрасно понимаем, что для решения наших проблем необходимо наращивать собственные доходы региона и рационально использовать полученные средства. И об этом тоже шла речь на заседании Клуба политологов.

Сейчас в повестке дня главы региона – поездки по районам области. Удалось встретиться и пообщаться с главами муниципальных образований. И впечатления тоже хорошие, но, что называется, неполные. Как бы между прочим Николай Викторович заметил: главы муниципальных образований – прежде всего хозяйственные деятели, а не политические. И этот акцент говорит о многом.

Николай Викторович говорил о готовности вести открытый диалог с обществом, общаться с прессой, но попросил журналистов не рассчитывать на обширные интервью в ближайшем обозримом будущем. Необходимо познакомиться с областью, ее людьми, оглядеться, понять, что приоритетно, а что можно и отложить на потом. И тут же Любимов предупредил, что будет регулярно рассказывать о предпринятых шагах и принятых решениях: «Люди должны знать, что делает губернатор».

Профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Р.Я. Подоль начал разговор о предстоящем в сентябре 160-летии со дня рождения К.Э. Циолковского, который родился на рязанской земле, а жил большую часть жизни в Калужской губернии. Завсегдатаи Интернета уже усмотрели глубокий смысл в том, что Николай Любимов прибыл на родину Циолковского из области, тесно связанной с жизнью и деятельностью отца русской космонавтики. Подготовка к сентябрьским торжествам в Рязанской области уже активно началась. Но сколько еще нужно и можно сделать для увековечивания памяти Константина Эдуардовича в Рязани и в селе Ижевское, а в связи с ним и для того, чтобы сохранилось в памяти рязанцев имя еще одного нашего земляка – философа русского космизма Николая Федорова. Николай Викторович обещал вопрос изучить и подготовку к осенним торжествам активизировать.

Вообще, желание во всем разобраться и только потом принимать конкретные решения оставляет очень благоприятное впечатление. «Я не люблю обещать то, что не смогу сделать», – эта фраза прозвучала как свидетельство рациональных подходов к решению проблем. В начале встречи Андрей Макаров напомнил, что Николай Любимов в качестве депутата Госдумы работал в его комитете и курировал взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации. А это значит, что он досконально знает бюджетный процесс, финансовую составляющую региональной экономики и механизм взаимодействия федерального центра и регионов в сфере бюджетных доходов и расходов. Это позволяет рассчитывать на преемственность в реализации уже начатых в регионе проектов (продолжается строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани) и привлечение инвестиций на новые направления.

Первая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора на площадке Клуба политологов продолжалась почти два часа. Могла продолжаться и дольше, но плотное расписание Николая Любимова не позволяет этого. Он заверил, что такой формат ему понравился, и традиционное уже общение главы региона с экспертным сообществом будет продолжено.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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