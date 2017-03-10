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Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Третья полоса
Событие
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Инновации для дома-интерната

В регионе стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам

Состоялось первое заседание комиссии при правительстве области по вопросам модернизации и системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов. Заседание провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина.

Комиссия создана в феврале 2017 года в соответствии с распоряжением врио губернатора области Николая Любимова в рамках работы над реализацией в области пилотного проекта благотворительного фонда «Старость в радость». Старт проекту под названием «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области» был дан в конце 2016 года, между фондом и правительством региона подписано соответствующее соглашение. Проект по сути уникальный, пока в нем участвуют всего три региона России, и далее этот опыт будет транслироваться в другие субъекты.

В состав комиссии вошли представители профильных областных министерств, Рязанской областной Думы, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, руководители РГМУ им. И.П. Павлова и Рязанского геронтологического центра им. П.А. Мальшина, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Первые положительные результаты пилотного проекта уже есть. О них и о дальнейших направлениях работы рассказал на заседании министр социальной защиты населения области Денис Боков. Проект реализуется по нескольким направлениям: подготовка кадров, работа с волонтерскими организациями, работа со СМИ, медицинская помощь, организация ухода и оценка организации ухода за престарелыми и инвалидами в домах-интернатах, материальное обеспечение и инфраструктура. Денис Боков обратил внимание, что ключевое слово в названии проекта – «модернизация».

– В Российской Федерации на сегодняшний день работа с маломобильными гражданами в стационарных учреждениях реализуется советскими методами. Мы же берем опыт Израиля, Швеции и перекладываем эту систему на учреждения в нашей стране. Суть – не только в финансировании, а в другом подходе к уходу за малоподвижными проживающими, – пояснил министр.

Иными словами, предстоит «переформатировать» мышление персонала домов-интернатов и в целом мышление всего общества по отношению к старости.

– Мы должны не просто сохранить человека физически, обеспечить ему хороший уход, питание, но и по возможности встроить малоподвижных людей в активную жизнь. Даже в этих учреждениях это возможно, – подчеркнула Елена Буняшина.

В свою очередь Елизавета Олескина отметила: «То, что мы с вами делаем, это очень правильная вещь, которую потом подхватят другие регионы. Наша работа принесет плоды, которые поодиночке мы не достигнем».

По итогам заседания участники подписали план мероприятий по реализации блоков пилотного проекта.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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