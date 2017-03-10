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Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Третья полоса
Событие
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Победит сильнейший

В Рязани проходит второй этап Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»

Он стартовал сегодня на базе Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова.

В состязаниях участвуют 200 человек из 10 медицинских вузов ЦФО. На церемонии открытия присутствовали министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, ректор РязГМУ Роман Калинин и заведующий кафедрой физического воспитания вуза Владимир Прошляков.

– Очень радостно, что второй этап Фестиваля спорта проходит в Рязани. Приятно, что мы принимаем такое больше количество участников, – отметил Роман Калинин. – Эти соревнования призваны помочь нашей образовательной системе воспитать профессиональных медицинских работников. Участники фестиваля своим примером доказывают, что можно быть и спортсменом, и хорошим врачом. Пусть победит сильнейший!

В Рязани студенты примут участие в соревнованиях по волейболу и плаванию. В этом году в рамках второго этапа впервые сразится рекордное количество волейбольных команд: десять женских и восемь мужских. Сегодня уже прошло несколько матчей.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий пожелал пловцам легкой воды, а волейболистам – высоких прыжков и сильных и точных ударов по мячу. Завершатся соревнования 11 марта.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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