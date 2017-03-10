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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Третья полоса
Событие
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По-весеннему щедро

Активисты предлагают делиться ненужным на бесплатных ярмарках
По-весеннему щедро

Любимое, но уже наскучившее платье. Книги, которые не читаются, а лишь занимают место на полке. Детские игрушки и вещички, из которых уже вырос ваш ребенок. Все это можно не выбрасывать и не сдавать в переработку, а отдать другим людям. Ведь делиться и меняться – весело и выгодно, а добровольцы в этом помогают.

«Бесплатные ярмарки» проходят в Рязани не в первый раз. Главное правило для посетителей – полное отсутствие денежного и любого другого обмена. Каждый может принести свои вещи в хорошем состоянии, ставшие ненужными, или взять себе понравившиеся. Отдать на ярмарку можно практически все, что составляет часть нашего быта: одежду и

обувь, украшения и предметы декора, книги, фильмы и многое другое. Особенно радуются таким встречам молодые родители: возможность найти хорошие детские вещи очень ценна. А еще на бесплатных ярмарках любой желающий может поддержать музей СССР и подарить организаторам что-то из предметов той поры.

Ближайшая «Бесплатная ярмарка» состоится 26 марта в «Галерее пряников» на улице Свободы, д. 4. Организаторы будут рады и взрослым, и маленьким гостям: по традиции, для посетителей пройдут мастер-классы, а также культурная программа. Ярмарка проработает с 12 до 18 часов.

А тех, кто не успеет на мартовскую встречу, будут ждать на «Весеннем фримаркете»15 апреля в областной библиотеке имени Горького. Это мероприятие проводит другая группа городских активистов, но суть остается прежней: бартера и торговли нет, есть только дарение и общение. Фримаркет проработает с 12 до 16 часов, и на нем также можно будет послушать лекторов и посмотреть выступления артистов.

Участником «Бесплатной ярмарки» может стать каждый горожанин – для этого даже не обязательно делиться вещами. Организаторы подобных встреч всегда рады волонтерам-помощникам, а также талантливым людям, которые могут провести творческое занятие или выступить перед гостями. О том, как присоединиться к команде ярмарки или приготовить вещи в дар, можно узнать в группах ВКонтакте: https://vk.com/freemarket_ryazan и https://vk.com/freemarket_rzn.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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