Неделя глазами экспертов

Татьяна Косачева,

координатор Рязанского регионального отделения Российского движения школьников, председатель правления Ассоциации детских и молодежных общественных объединений области «Молодежный Совет»:

– Вся неделя была буквально пропитана солнечным настроением, праздниками весны. Ребята из Российского движения школьников устроили весенний бал с родителями и учителями в музее истории молодежного движения. Было очень трогательно наблюдать, как юноши танцевали со своими мамами под чудесную музыку. 3 марта, когда отмечался Всемирный день дикой природы, в Льговской средней школе начал работу эко-отряд Российского движения школьников «Зеленый патруль». Дети участвовали в экологической игре по станциям: разгадывали ребусы, отвечали на вопросы и составляли «Правила жизни на Земле».

На уходящей неделе проходили муниципальные этапы конкурса «Лидер XXI века», который выявляет творчески работающих активистов. Лучшие руководители детских и молодежных общественных объединений состязались в городе Касимов. Участники Российского движения школьников соревновались в вожатском мастерстве, конкурсах красоты и таланта, а также отправились целыми делегациями на смены юных экологов и участников школьных медиацентров в ВДЦ «Орленок» и «Смена».

Очень теплым и радостным был в этом году день 8 Марта. А стихи Константина Бальмонта от главы государства Владимира Путина и цветы жительницам Рязанской области от главы региона Николая Любимова прекрасно дополнили множество поздравлений и искренних пожеланий в этот день нам: девочкам, девушкам, женщинам.

Олег Парамзин,

мастер спорта по плаванию, победитель этапов кубка России по плаванию, рекордсмен Рязанской области:

– Уходящая неделя порадовала хорошей погодой. Наконец-то наступила долгожданная весна, солнце светит ярче и лица у прохожих не такие хмурые. Заметил, что люди стали чаще улыбаться. Еще я обратил внимание, что у нас в городе становится все более популярной скандинавская ходьба. Несколько лет назад вид людей с палками на улице вызывал улыбку, а сегодня этот необычный вид спорта получил заслуженное признание.

Гуляя по Рязани, увидел, что после таяния снега начал «таять» и асфальт. Ямы на проезжей части создают угрозу безопасности дорожного движения, становясь причиной аварий, приводят к поломке автомобилей. Надеюсь, что городские службы устранят дефекты дорожного полотна в ближайшее время.

Читал в новостях об участившихся в регионе случаях мошенничества, особенно среди пожилых людей. Пенсионеры отдают последние сбережения злоумышленникам, которые представляются соцработниками. Нам надо больше оберегать и заботиться о своих бабушках и дедушках, чтобы защитить их от обмана.

Еще минувшая неделя лично для меня запомнилась участием в Открытом Кубке Новой Москвы по роуп скиппингу (прыжки на скакалках). Я занял три вторых места в нескольких номинациях. Это новый, набирающий популярность вид спорта в нашей стране. Соревнования проходили в городском округе Щербинка впервые в России.