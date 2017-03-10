Неделя глазами экспертов

Областная общественно-политическая газета
11:46 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Доля заявлений в электронном виде о назначении и выплате пенсии в Рязанской области превысила 83 процента Рязанские козьи сыры удостоены наград на международной выставке Глава Рязанского региона Николай Любимов встретился с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым В одном из поселков Рязани отключили холодную воду В Рязанском районе столкнулись две легковушки и грузовикВ Рязанской области реконструировали героический лыжный бой Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»Московская художница представила в Рязани живописную серию на железе и досках Юных рязанцев ждет «Книжное приключение»Семь лет проведет в колонии общего режима наркоторговка из Рязанской области За сутки на дорогах Рязанской области произошло 24 ДТП В одном из районов Рязанской области сгорели деревянный дом и баняРязанские лимонад, минеральная и питьевая вода удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший продукт-2017»Активисты Народного фронта провели мониторинг работы поликлиник в Рязанской области В Рязанской области прошли спортивные праздники, приуроченные к Году гражданской обороны Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие В Рязанской области стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам В Рязанской области продолжится ремонт дорог местного значения Жители Рязани могут помочь бездомным животным Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов В Рязани 105 недостроенных многоквартирных домовДвое погибли, трое в больнице: последствия ДТП в Рязанской области 19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма Журналисты Рязанской области приглашаются для участия в конкурсе «Многоликая Россия»
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017
Просмотров: 66
Выпуск № 43 (5330) |
Третья полоса
Событие
Версия для печати

Неделя глазами экспертов

03-09-25 Татьяна Косачева,
координатор Рязанского регионального отделения Российского движения школьников, председатель правления Ассоциации детских и молодежных общественных объединений области «Молодежный Совет»:

– Вся неделя была буквально пропитана солнечным настроением, праздниками весны. Ребята из Российского движения школьников устроили весенний бал с родителями и учителями в музее истории молодежного движения. Было очень трогательно наблюдать, как юноши танцевали со своими мамами под чудесную музыку. 3 марта, когда отмечался Всемирный день дикой природы, в Льговской средней школе начал работу эко-отряд Российского движения школьников «Зеленый патруль». Дети участвовали в экологической игре по станциям: разгадывали ребусы, отвечали на вопросы и составляли «Правила жизни на Земле».

На уходящей неделе проходили муниципальные этапы конкурса «Лидер XXI века», который выявляет творчески работающих активистов. Лучшие руководители детских и молодежных общественных объединений состязались в городе Касимов. Участники Российского движения школьников соревновались в вожатском мастерстве, конкурсах красоты и таланта, а также отправились целыми делегациями на смены юных экологов и участников школьных медиацентров в ВДЦ «Орленок» и «Смена».

Очень теплым и радостным был в этом году день 8 Марта. А стихи Константина Бальмонта от главы государства Владимира Путина и цветы жительницам Рязанской области от главы региона Николая Любимова прекрасно дополнили множество поздравлений и искренних пожеланий в этот день нам: девочкам, девушкам, женщинам.

03-09-24 Олег Парамзин,
мастер спорта по плаванию, победитель этапов кубка России по плаванию, рекордсмен Рязанской области:

– Уходящая неделя порадовала хорошей погодой. Наконец-то наступила долгожданная весна, солнце светит ярче и лица у прохожих не такие хмурые. Заметил, что люди стали чаще улыбаться. Еще я обратил внимание, что у нас в городе становится все более популярной скандинавская ходьба. Несколько лет назад вид людей с палками на улице вызывал улыбку, а сегодня этот необычный вид спорта получил заслуженное признание.

Гуляя по Рязани, увидел, что после таяния снега начал «таять» и асфальт. Ямы на проезжей части создают угрозу безопасности дорожного движения, становясь причиной аварий, приводят к поломке автомобилей. Надеюсь, что городские службы устранят дефекты дорожного полотна в ближайшее время.

Читал в новостях об участившихся в регионе случаях мошенничества, особенно среди пожилых людей. Пенсионеры отдают последние сбережения злоумышленникам, которые представляются соцработниками. Нам надо больше оберегать и заботиться о своих бабушках и дедушках, чтобы защитить их от обмана.

Еще минувшая неделя лично для меня запомнилась участием в Открытом Кубке Новой Москвы по роуп скиппингу (прыжки на скакалках). Я занял три вторых места в нескольких номинациях. Это новый, набирающий популярность вид спорта в нашей стране. Соревнования проходили в городском округе Щербинка впервые в России.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
По-весеннему щедро
Активисты предлагают делиться ненужным на бесплатных ярмарках
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Договоренность. Поддержка. Перспективы
Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
На прогулку – в любую погоду
Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева
Анна Добролежа
Событие
Инновации для дома-интерната
В регионе стараются изменить отношение к старости и одиноким старикам
Татьяна Железнова
Событие
Победит сильнейший
В Рязани проходит второй этап Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»
Елена Серебрякова
Тема дня
Стартовый комплекс
В Рязанской области в сентябре будут избирать губернатора
Ирина Сизова
Читатель - газета
Платежи без риска
Читатель - газета
Снова в строю!
Дмитрий Алексеевич Черничкин говорит спасибо врачам, поставившим его на ноги.
Людмила Иванова
Читатель - газета
Две пенсии
Собеседник
Алексей Чадов: «Влюбляются все одинаково»
23 марта на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви»
Стиль жизни
Дом с мюклями
Хорошо, когда в семье есть своя добрая сказка
Димитрий Соколов
Человек дела
Наследник капиталиста
На каких принципах прогресс держится
Юрий Евстифеев
Общество
Ягоды и почки, семена и корни
Изучение родного края дает полезные знания и радость душе
Татьяна Банникова
Спорт
На ринге говорят шепотом
Почему отделение бокса в михайловской ДЮСШ «Метеор» очень популярно у местных мальчишек
Спорт
Против «Самары» выглядели «Зубрятами»
БК «Рязань» провел домашний матч открытых Всероссийских соревнований среди мужских команд Суперлиги (первый дивизион) с БК «Самара»
Спорт
Не числом
Рязанский «Элекс» доказал болельщикам, что может выигрывать в любой ситуации
Спорт
На штурм – с лестницей
Навыки, полученные во время проведения состязаний по пожарно-прикладному виду спорта, могут спасти чью-то жизнь
Вероника Шелякина
Общество
Дети, создающие чудо
Международный конкурс «Солнечный зайчик» завершился танцами в концертном зале
Татьяна Клемешева
Общество
Все в ней о мире говорит
Подарок для женщин Рязани – концерт участников шоу «Голос»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Дорогие наши
К 8 Марта фотографы подготовили праздничную выставку
Анна Добролежа
Наши новости
По-прежнему в строю
Ветеранская организация в Старожилове три десятилетия защищает интересы пожилых людей
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
Имя в истории
Ты же выжил, солдат…
Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын после двух тяжелых ранений стал железнодорожником
Ирина Сизова
Хронограф
Судьба Белого дома
Как в Исадах не удалось спасти усадебный комплекс Ляпуновых
Ирина Сизова
Точка на карте
Возрожденная из пепла
80 лет Рязанской области
Михаил Скрипников
Путевой лист
Дороги или направления
Как решить проблему ремонта проезжей части улиц в областном центре
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Полоса безопасности
Журналисты приглашаются к участию в творческом конкурсе
Путевой лист
«Скорую» – пропускать
Почему не все рязанские водители следуют этому правилу
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Покупка авто – дело ответственное
Как не дать себя обмануть при совершении сделки
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Посадят за парты
Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка.
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Весна с сюрпризами
Иван Назаров
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Вернисаж
Час рассвета, час заката
Это время считается самым оптимальным для съемки пейзажей
Ольга Драган
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы