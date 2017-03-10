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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Вторая полоса
Событие
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Для безопасности и качества

На дорогах области ожидаются масштабные ремонтные работы

Глава регионального минтранса Андрей Савичев подробно рассказал о нынешнем состоянии дорожной сети области и о планах по ее ремонту. Предоставлять обществу исчерпывающую информацию по этой животрепещущей теме в минувший вторник на заседании правительства области поручил ответственным лицам глава региона Николай Любимов.

Ремонт дорожной сети региона начнется уже в апреле. В рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» будет вестись работа по развитию транспортной инфраструктуры так называемой рязанской агломерации. Она включает в себя Рязань, полностью Рязанский и Рыбновский районы, частично Клепиковский, Спасский и Пронский районы, а также город Новомичуринск. Чтобы привести в порядок дороги на этих территориях, выделен 1 миллиард 260 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Столь значительные вложения должны дать главный результат – как минимум половина дорог рязанской агломерации должна соответствовать нормативному состоянию, а безопасность при передвижении по ним повысится.

Еще одна хорошая новость, которую сообщил Андрей Савичев, заключается в том, что в регионе в этом году будут построены пять новых участков дорог. Их строительство будет вестись по программе устойчивого развития сельских территорий и в рамках соглашения региона с Росавтодором. На это выделено 255 миллионов рублей, из которых 162 миллиона – это федеральные средства. Глава регионального минтранса уточнил, что новые участки дорог, о которых идет речь, появятся в Касимовском, Михайловском, Сараевском и Шиловском районах, вести они будут к предприятиям сельхозпереработки. Также запланирована реконструкция дороги Раменки – Новоселки в Рыбновском районе.

Продолжится в регионе и ремонт дорог местного значения. Муниципалитеты в этом году получат 968 миллионов рублей субсидий на приведение в порядок своей дорожной сети. Основная доля этих средств, а именно более 600 миллионов рублей, будет направлена на ремонт дорог в областном центре, остальные – распределены по районам области в зависимости от численности населения. В первую очередь, как сказал глава регионального минтранса, деньги пойдут на приведение в порядок улиц в районных центрах и городах. Андрей Савичев напомнил, что в прошлом году дороги местного значения также ремонтировались за счет региональных субсидий, эта работа оказалась результативной, и сейчас она продолжается.

Отдельно руководитель минтранса области остановился на вопросах безопасности водителей и пешеходов. Он сказал, что проведенная в прошлом году установка тросовых ограждений на федеральных трассах, где в основном и происходят смертельные ДТП, спасла не одну жизнь и таким образом доказала свою эффективность. Сейчас основное внимание уделяется безопасности пешеходных переходов, приведению их к национальным стандартам, утвержденным в 2015 году. Такие хорошо освещенные пешеходные переходы с мигающим желтым светом светофором, ограждениями и прочной пластиковой дорожной разметкой будут появляться как в Рязани, так и в районах области.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
Договоренность. Поддержка. Перспективы
Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова
По материалам официального сайта Правительства области
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