Областная общественно-политическая газета
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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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10.03.2017
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Выпуск № 43 (5330) |
Вторая полоса
Событие
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Договоренность. Поддержка. Перспективы

Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова

Речь шла о взаимодействии и сотрудничестве Госкорпорации и правительства Рязанской области.

Комментируя итоги встречи, глава рязанского региона отметил, что состоялось обсуждение вопросов, касающихся работы предприятий, расположенных на территории региона. «Шесть наших заводов работают под эгидой «Ростехнологий». Мы коротко обсудили деятельность каждого из них. Я попросил поддержки в обеспечении полной загрузки этих предприятий», – сказал Николай Любимов. Он добавил, что с главой Ростеха Сергеем Чемезовым была достигнута договоренность о том, что рязанские предприятия будут в зоне его повышенного внимания.

По словам главы региона, в ходе встречи отдельно был затронут вопрос о перспективах работы завода «Эластик» в пос. Лесной Шиловского района. «Я обратился с просьбой о помощи предприятию. Думаю, здесь мы тоже найдем взаимопонимание», – отметил Николай Любимов. Глава региона пригласил руководителя Госкорпорации Ростех посетить область и лично ознакомиться с деятельностью предприятий. «Будем сотрудничать, будем работать вместе, и надеюсь, что это будет полезно для нашей области», – подчеркнул Николай Любимов.

Статья опубликована в номере 43 (5330) от 10 марта 2017 года
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