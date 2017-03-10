На прогулку – в любую погоду

Рязанцы собрали средства на инвалидную коляску для Вани Воробьева

В течение года благотворительный фонд «Наши дети» вел работу по сбору денежных средств. Отправляя смс-переводы и участвуя в марафоне «Добрый старт», рязанцы смогли собрать 155 тысяч на покупку инвалидной коляски со специальным абдуктором, фиксирующими ремнями, подголовником, высокой спинкой и подлокотниками, которые очень важны для детей с диагнозом ДЦП.

До этого у Вани была коляска, но он из нее вырос, а обычные, которые выдают учреждения соцзащиты, ему не подходят.

Теперь у Вани есть отличная коляска, в которой он чувствует себя уверенно. У нее даже есть откидная крыша, которая защищает от дождя и солнца. Коляска удобна не только ему, но и маме с бабушкой: она легкоуправляемая, мобильная, компактная, ее очень легко складывать.

Возможность передвижения очень важна для мальчика. Его расписание довольно насыщенно: он восьмой год катается на лошадях (уже самостоятельно сидит в седле), учится игре на гуслях, занимается в центре фонда «Наши дети». Ваня не разговаривает (он произносит только несколько слов и звуки), но все понимает, знает буквы, различает любимые и нелюбимые мультики, при поддержке родителей он может опираться на ножки. Его мама, врач скорой помощи, активно занимается здоровьем Ванечки, возит его на лечение в Москву. Когда она на работе, за мальчиком следит бабушка.Теперь в свободное время они снова смогут гулять по улице, ведь прогулки в любую погоду – самая большая радость для мальчика.

Родственники Вани и фонд «Наши дети» благодарят рязанцев за их отзывчивость и помощь.