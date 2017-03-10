В Рязани 105 недостроенных многоквартирных домов

Обнародован реестр незавершенных строительством многоквартирных жилых домов и их застройщиков

В перечень управление капитального строительства администрации города включило объекты тех застройщиков города, у которых в ближайшие месяцы завершается срок действия разрешения на строительство, а также те, кто получил это разрешение недавно.

В управлении информируют, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок действия разрешения на строительство может быть продлен на основании заявления застройщика. Также застройщик имеет право обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.

Как отмечают в управлении капитального строительства, реестр публикуется с целью информирования граждан, уже заключивших договора долевого участия, а также потенциальных покупателей на первичном рынке жилья о строящихся многоквартирных домах на территории города.

Ознакомиться с реестром можно здесь.