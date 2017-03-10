В одном из районов Рязанской области сгорели деревянный дом и баня

Никто не пострадал

Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, сообщение о пожаре в деревне Уткино Клепиковского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в половине девятого вечера. Огнем уничтожен деревянный дом и деревянная баня. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 единица техники и 3 человека личного состава добровольной пожарной дружины Уткинского сельского поселения.