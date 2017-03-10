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Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017, 09:18
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Культура
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Юных рязанцев ждет «Книжное приключение»

В нем примут участие более 350 школьников со всей области

С 16 по 28 марта в областной детской библиотеке, а также в районах области в седьмой раз пройдет областной смотр-конкурс «Книжное приключение». Конкурс организовала и проводит библиотека при поддержке министерства культуры и туризма области; он направлен на поддержку и развитие детского чтения.

Откроется конкурс 16 марта в Касимове; всего запланировано 8 игровых дней, а итоги будут подведены 31 марта, на закрытии Недели детской книги.

В этом году школьники (по условиям, каждая команда состоит из 8 участников – учащихся 3-6 классов) получат и задания, посвященные детской периодике.

Конкурс очень популярен среди самих школьников, дети рады попасть в «сборную»; число участников и команд ежегодно растет. В этот раз «Книжное приключение» объединит 44 команды учащихся (более 350 человек). Кроме Касимова, конкурс «на выезде» примут Новомичуринск, Сараи, а также Сасово, куда прибудут школьники из Пителина, Кадома, Ермиши.

В самой библиотеке творческое соревнование будет проходить 17, 21, 24, 27 марта, по адресу: Рязань, ул. Почтовая, 63.

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