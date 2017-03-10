Доля заявлений в электронном виде о назначении и выплате пенсии в Рязанской области превысила 83 процента

Популярность электронных услуг ПФР растет

В отделении ПФР по региону сообщили о том, что по итогам февраля текущего года 83,88 процента из всех заявлений, поданных в регионе для назначения и выплаты пенсии, специалисты ПФР приняли в электронном виде.

Напомним, по вопросам пенсий и социальных выплат, использования материнского (семейного) капитала, формирования пенсионных прав и управления средствами пенсионных накоплений в электронном виде в ПФР можно обратиться через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (по ряду аспектов – на Едином портале государственных и муниципальных услуг).

Работники пенсионного фонда РФ ведут постоянный мониторинг обращений жителей региона за услугами в электронном виде. Наиболее показательна при этом ситуация с подачей заявлений о назначении пенсии и выборе способа доставки выплат. По итогам января 2017 года в Рязанской области граждане подали в ПФР 1798 заявлений о назначении и выплате пенсии, из которых через электронные сервисы поступило 1474 заявления (82 процента).