В Рязанской области прошли спортивные праздники, приуроченные к Году гражданской обороны

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в разных районах региона прошли спортивные праздники, которые организовали сотрудники местных гарнизонов пожарной охраны. В них приняли участие представители районных администраций, работники Всероссийского добровольного пожарного общества, местные жители, а также творческие коллективы.

Гостям праздников продемонстрировали пожарно-спасательную технику и пожарно-техническое оборудование, огнетушители и средства индивидуальной защиты. Состоялись мастер-классы по безопасности, в ходе которых гостей праздника обучили различным приемам спасения. В Старожиловском районе работала полевая кухня и пункт обогрева. В Пителинском и Путятинском районах прошли детские конкурсы, соревнования. В рабочем поселке Сараи в помещении клуба добровольного пожарного общества «Прометей» состоялся спортивно-массовый турнир по настольному теннису, а в Ряжске популярный турнир по мини-футболу и соревнования по гиревому спорту. Всем участникам подарили памятки о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Фото с сайта главного управления МЧС России по области.