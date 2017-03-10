Двое погибли, трое в больнице: последствия ДТП в Рязанской области

Сайт регионального управления МВД России сообщает, что трагическое ДТП произошло вчера в 18.50 в Рязанском районе на 15 километре автодороги «Рязань-Ряжск». Автомобиль «ВАЗ-21093», за рулем которого находился 37-летний житель города Ряжска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ», после чего отечественная легковушка «вернулась» на свою полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21099». В результате ДТП водители легковых автомобилей получили травмы не совместимые с жизнью и скончались, трое пассажиров были доставлены в больницу.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области.