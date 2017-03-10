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Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017, 09:55
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Общество
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19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма

Сайт УМВД России по области сообщает, что в регионе прошли рейды Госавтоинспекции «Внимание, Дети», направленные на выявление нарушений, связанных с перевозкой юных пассажиров. Рейды прошли вчера, 9 марта. Инспекторы выявили 19 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно п.22.9 правил дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованными ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Административная ответственность за данное нарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 3000 рублей.

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