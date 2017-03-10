Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов

II зимняя Спартакиада инвалидов проходила с 1 по 10 марта в Ханты-Мансийске, сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 30 регионов России.

По итогам состязаний в лыжных гонках отличилась рязанская спортсменка Ульяна Тулякова, которая стала обладательницей трех золотых наград в индивидуальной гонке на 5 км классическим и свободным стилем и спринте свободным стилем. Результаты выступления Ульяны помогли рязанской команде занять 8 место в неофициальном командном зачете спартакиады.

Тренируется спортсменка под руководством Андрея Анатольевича Петрачкова в МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ» и является спортсменом-инструктором ДЮСШ «Арена» Шилово.