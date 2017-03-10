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Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017, 11:01
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Общество
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В Рязанской области реконструировали героический лыжный бой

Специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям Сапожковского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с администрацией Сараевского района, работниками музея «Боевой и трудовой славы» и учащимися 8 – 11 классов Сараевской средней школы приняли участие в патриотической акции «Героический бой лыжного батальона».

Об этом сообщает сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области.

Реконструкция боя – выражение памяти бойцам и командирам отдельного лыжного батальона 29-й гвардейской стрелковой дивизии, героически погибшим в феврале 1943 года под Гжатском (ныне Гагарин).

Сотрудники комплексного центра изготовили атрибуты для санчасти и санитарок.

Зрители смогли не только увидеть масштабный бой в игровой форме, но и попробовать полевую кашу.

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