Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие

В Сапожковском комплексном центре социального обслуживания населения в рамках проекта «Виртуальный туризм» состоялись виртуальные экскурсии. Их цель - организация активного досуга, расширение кругозора пожилых людей и инвалидов.

По данным сайта министерства социальной защиты населения Рязанской области, в ходе виртуальных экскурсий двадцать "путешественников" познакомились с достопримечательностями, традициями и культурой России и Индии. А еще получили уникальную возможность подробно рассмотреть заинтересовавшие их объекты на панорамных фото в формате 360 градусов.

После экскурсий пожилые люди с удовольствием обсудили познавательный материал, приняли участие в викторине и поделились своими воспоминаниями о путешествиях.

В планах у участников проекта - виртуальные путешествия в Санкт-Петербург, Республику Крым, Японию, Израиль.