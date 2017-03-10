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10.03.2017, 11:12
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Общество
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Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском

В Рязанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Поисковое движение России», которое возглавляет Николай Стрелков, обратилась жительница г. Челябинска Роза Фаттахова с просьбой помочь разыскать родственников однополчан своего деда.

6 мая 2017 года в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области состоится торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров Красной армии – 17-й стрелковой дивизии 33-й Армии Западного фронта. Бойцов в ходе проведения «Вахты Памяти» в 2016 году подняли поисковики из московского поискового отряда «Обелиск» в лесу, на месте бывшей деревни Мурыгино Темкинского района.

Всего были найдены и подняты останки 59 солдат и командиров Красной армии. Среди них – шесть из Рязанской области. У трех бойцов родные найдены – это Прокудин Александр Петрович, Прибылов Александр Дмитриевич, Чушкин Иван Сергеевич. А поиск родственников еще троих пока не увенчался успехом. Вот что о них известно из Книги Памяти и архивных документов.

1. Кубанов Степан Филиппович, 1913 г. р., рядовой 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии.

Призван Семеновским РВК Рязанской области. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Пронский район, село Гремячка. Дата смерти в 292 медсанбате – 27.08.1942.

Внук: Кубанов Игорь Иванович, проживает в г. Москве, адрес неизвестен.

Упоминание в региональных Книгах Памяти: Книга Памяти. Рязанская область. – Т. 5. – С. 293.

2. Кудинов Василий Ефимович, 1923 г. р., старший сержант 980 артиллерийского полка 17 стрелковой дивизии.

Призван Москворецким РВК г. Москвы. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Бельковский район, Китовский сс. Есть и другой адрес, московский: г. Москва-149, Верхние Котлы, пос. ЗИЛ, дом 16, кв. 5. Дата смерти в 292 медсанбате – 25.08.1942.

Отец: Кудинов Ефим (дан без отчества).

Упоминание в региональных Книгах Памяти: Книга Памяти. Рязанская область. – Т. 6.– С. 139.

3. Кузнецов Иван Максимович, год рождения не указан, рядовой 1316 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии.

РВК призыва не указан. Адрес проживания до войны: Рязанская область, Скопинский район (более точный адрес неизвестен). Дата смерти в 292 медсанбате – 25.08.1942. Родные не указаны.

Упоминание в региональных Книгах Памяти: Книга Памяти. Рязанская область. – Т. 7. – С. 286.

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