«Рязань-ВДВ» на днях вернулась с южных сборов и продолжает подготовку к стартующему в апреле чемпионату России на стадионе «Спартак»

Михаилу Солдатову рассказывает главный тренер ЖФК «Рязань-ВДВ» Константин Климашин:

– На сборах основное внимание уделили физической подготовке, было необходимо заложить необходимую базу, фундамент. Много бегали, утренняя тренировка была полностью беговая. Вечером уже работали с мячом.

Провели два контрольных матча. Обычно на сборах результату не придаешь большого значения, главное – наиграть необходимые связи. Но проигрывать в любом случае неприятно. Нас же немного подвели организаторы: была договоренность о встрече с юношами, а на игру пришла взрослая мужская команда. Тем не менее, боролись, хотя и уступили 2:3. Следующая игра была уже с юношами. Выиграли 6:1. Отмечу четыре забитых мяча Еленой Даниловой.

Конечно, у нас заметные изменения в составе. Идет процесс притирки, адаптации новичков как в игре, так и в коллективе. И процесс этот не сиюминутный. Но в целом я дебютантками «Рязани-ВДВ» доволен.

Как доволен я и итогами сборов. Главное – не подвела погода. Всю намеченную программу команда выполнила. Необходимую физическую базу девушки заложили.

До начала чемпионата будем заниматься в Рязани, проводить двусторонние матчи. Договорились раз в неделю играть с юношами наставника Николая Сенина. Сейчас ждем возвращения наших игроков сборной с турнира в Португалии. Пока ничего не могу сказать о здоровье Елены Даниловой, которая получила на этом Кубке травму. Проведем обследование, хочется верить, что все у нашей нападающей будет хорошо.