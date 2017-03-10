Жительница Рязанской области заболталась перед банкоматом и осталась без денег

Кражу раскрыли сотрудники УМВД

В полицию обратилась 50-летняя жительница Касимова. Она сообщила, что у нее пропали 9 с половиной тысяч рублей. Выяснилось, что женщина снимала средства со счета с помощью банкомата, расположенного в торговом центре. В момент выдачи денег она отвлеклась на телефонный разговор и забыла забрать банкноты. Через некоторое время она заметила пропажу и обратилась в полицию. Полицейские приехали в магазин и посмотрели записи камеры видеонаблюдения, установленной на банкомате. На видео было видно, что оставленные в лотке деньги забрала женщина, стоявшая в очереди за пострадавшей. Злоумышленница, видела, что деньги забыли забрать, но никаких действий для возвращения купюр владелице или передачи их работникам магазина или банка не предприняла, а положила их в свой кошелек.

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники уголовного розыска опознали злоумышленницу, разыскали и задержали ее. Похищенные деньги изъяли.