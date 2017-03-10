Утром в Рязанской области сгорел автомобиль и гараж

Пожар произошел сегодня в городе Кораблино. По информации сайта главного управления МЧС России по области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» в 06.55. Горел кирпичный гараж. Огонь не только повредил строение, но и уничтожил находящийся в нем автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.