Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил сотрудников пенитенциарной службы области с Днем работника уголовно-исполнительной системы

Уважаемые работники уголовно-исполнительной системы Рязанской области и ветераны службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ФСИН является одной из неотъемлемых составляющих правоохранительной системы страны, сотрудники которой ведут активную работу, направленную на соблюдение порядка, предотвращение преступлений, социальную адаптацию и возвращение к полноценной жизни граждан, нарушивших закон.

Работников уголовно-исполнительной службы Рязанской области отличают профессионализм, верность долгу, ответственность и добросовестность, что позволяет добиваться высоких результатов в решении задач, поставленных перед службой. Уверен, что и в дальнейшем коллектив УФСИН России по Рязанской области будет успешно работать на благо общества.

Желаю всем работникам и ветеранам службы крепкого здоровья, энергии, реализации всех намеченных планов!