В Рязанском медуниверситете проходят лапароскопические игры

В соревнованиях будущих хирургов принимают участие семь команд, включая хозяев состязаний

Свои навыки демонстрируют студенты старших курсов медвузов, уже знакомые с хирургией, в том числе с таким ее передовым направлением, как лапароскопия.

Внимание именно к лапароскопическим технологиям сегодня не случайно. Ведь именно эти малотравматичные операции сегодня все чаще делают людям вместо – тяжелых полостных. А значит, и начинающий хирург должен отлично владеть этим новым хирургическим методом.

Приветствуя участников лапароскопических игр, ректор РязГМУ Роман Калинин сказал, соревнования помогут будущим медикам испытать свои силы, понять, насколько они готовы к работе.

Сегодня команды проходят конкурсные испытания в центре симуляционного обучения РязГМУ на специальных тренажерах. Завтра финальный конкурс состоится в лаборатории Wet Lab, где участники игр проведут учебные операции на мини-пиге.