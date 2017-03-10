В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялась межрегиональная конференция

«Александр Степанович Ершов – ученый, патриот, дворянин». Такова тема конференции, посвященной 150-летию со дня его смерти. Ее организаторы – Рязанский «политех», Рязанское дворянское собрание, Московский государственный технический университет имени Н.Е. Баумана.

Александр Степанович Ершов – российский механик и математик, профессор начертательной геометрии и механики Московского университета. Он – выпускник первой Рязанской мужской гимназии, в здании которой теперь располагается Рязанский политехнический институт. Теперь на этом здании в честь него открыта мемориальная доска. Здесь и состоялось возложение цветов, а затем в домовом храме вуза прошла панихида.

– Сегодняшнее событие приурочено к 150-летию со дня смерти, – сказал в приветственном слове директор Рязанского «политеха» Игорь Мурог. – Конференция проходит в аудитории вуза, которой присвоено имя Александра Ершова. Сейчас мы боремся за то, чтобы и институт носил его имя.

В работе конференции приняли участие руководители рязанских вузов, сотрудники библиотеки имени Горького, преподаватели «Политеха», студенты, краеведы, общественность, а также гости из Зарайска, праправнучка А.С. Ершова Марина Мелешкова.