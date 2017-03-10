Областная общественно-политическая газета
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10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
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Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017, 15:30
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Общество
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На базе Рязанского строительного колледжа проходит второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства

Автор фото: Валентина Севостьянова | На базе Рязанского строительного колледжа проходит второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства
Фото: Валентина Севостьянова.

Это своеобразный конкурс обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В нем принимают участие представители строительного, железнодорожного колледжей, будущие мастера из Сасовского индустриального колледжа и Ряжского дорожного техникума. Председателем жюри конкурса является исполнительный директор Союза строителей Рязанской области Вячеслав Немчинов. Итоги еще не подведены, но лидеры уже обозначены.

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