На базе Рязанского строительного колледжа проходит второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства

Это своеобразный конкурс обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В нем принимают участие представители строительного, железнодорожного колледжей, будущие мастера из Сасовского индустриального колледжа и Ряжского дорожного техникума. Председателем жюри конкурса является исполнительный директор Союза строителей Рязанской области Вячеслав Немчинов. Итоги еще не подведены, но лидеры уже обозначены.