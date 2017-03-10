В Рязанской области продолжается рост производства молока

По состоянию на 1 марта в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 53,4 тыс. тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 5,3 процента

Большую роль в росте производства играет повышение эффективности молочного животноводства, которое выражается в увеличении надоев. Продуктивность дойных коров по области за 2 месяца составляет 965 кг на одну фуражную корову (+ 69 кг к 2016 году).

Наряду с крупным молочным бизнесом развиваются фермерские хозяйства Ермишинского, Ряжского, Шиловского районов, участники программы по развитию семейных животноводческих ферм в 2015 году. В настоящее время все проекты находятся в активной стадии реализации, сообщили в региональном минсельхозе.