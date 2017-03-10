Рязанский регион полностью обеспечивает себя картофелем и овощами и вывозит их за пределы области

По данным Рязаньстата реализация картофеля за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличилась на 72,9 процента и составила 88,8 тыс. тонн, овощей – на 39,3 процента, составив 9,7 тыс. тонн. За пределы Рязанской области было вывезено 51,7 тыс. тонн картофеля (59 процентов от всей реализации) и 5 тыс. тонн овощей (51,5 процента от всей реализации).

Основным регионом поставки рязанского картофеля являются Москва и Московская область, куда отгружается более 30% реализуемого товара. Также хозяйства области поставляют свою продукцию в Ивановскую, Владимирскую, Костромскую, Тверскую, Мурманскую области, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республику Дагестан, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.