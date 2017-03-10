Глава рязанского региона Николай Любимов встретился с руководителями Администрации Президента РФ

По словам главы региона, на сегодняшних встречах состоялось обсуждение вопросов, касающихся текущей ситуации и перспектив социально-экономического развития Рязанской области.

Речь шла об укреплении взаимодействия региона с федеральным центром. Мы также говорили о возможных посещениях Рязанской области руководителями федеральных структур, о поддержке, которая может быть оказана региону, – отметил Николай Любимов.