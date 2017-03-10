Областная общественно-политическая газета
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10.03.2017, 16:01
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Общество
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Полиция сообщила подробности ЧП в Рязани: пьяный рязанец поссорился с соседом и поджег его автомобиль

Сотрудники УМВД России по области при силовой поддержке СОБР отдела Росгвардии Рязанской области задержали злоумышленника, подозреваемого в поджоге 6 автомобилей на стоянке на улице Бирюзова.

Как сообщает сайт УМВД России по области, 7 марта в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей на автостоянке, расположенной в Рязани на улице Бирюзова. Выяснилось, что огнем был полностью уничтожен автомобиль «Хонда», принадлежащий 45-летнему рязанцу, а также были повреждены еще пять находящихся рядом иномарок.

На записи камер видеонаблюдения, которые засняли момент возгорания, полицейские увидели, как к машинам подошел мужчина и чем-то облил один из автомобилей. После этого начался пожар.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по области и коллеги из отдела МВД России по Московскому району Рязани опросили местных жителей и работников учреждений, находящихся поблизости. Выяснилось, что за пять минут до возгорания на расположенной неподалеку автозаправочной станции мужчина приобрел бутылку с топливом. По описанию он был похож на человека с видеозаписи. Специалисты установили личность мужчины и разыскали его. Задержали злоумышленника при силовой поддержке СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области. Оказалось, ранее судимый за преступление в сфере экономики и разбойное нападение 39-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 45-летним рязанцем, проживающим с ним по соседству. Желая отомстить, он поджег автомобиль соседа. От пожара пострадали еще пять иномарок.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Подозреваемый взят под стражу.

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