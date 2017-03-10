Ущерб от действий риэлторов-мошенников, промышлявших в Рязани, превысил 6 миллионов рублей

В Советском районном суде Рязани началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве. Двоих граждан обвиняют в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно обвинительному заключению, подсудимые с 2008 года работали риэлторами в Рязани. Договорившись, они незаконно приобретали право собственности на недвижимость граждан. В результате преступных действий были похищены денежные средства на сумму более 6 миллионов рублей.