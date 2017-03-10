Более 200 ребят из Рязанской области отдохнут в детских центрах «Артек», Орленок» и «Смена»

Как сообщает сайт правительства области, путевки в «Артек», «Орленок» и «Смену» предоставляются бесплатно школьникам, добившимся значительных успехов в учебе, науке и спорте, творческой и общественной деятельности. Распределение бюджетных мест осуществляется с учетом достижений ребенка.

В этом году в центрах уже побывало около 40 рязанских школьников. Они посетили такие смены, как «Академия детских открытий», «В начале было слово» и «Медиа-форум». Планируется, что в целом в этом году в центрах отдохнут более 200 человек из области.