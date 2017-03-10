Прирост новых мест в школах Рязанской области опережает создание дополнительных мест в детских садах

Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии министерства образования региона, состоявшемся сегодня. В минувшем году создано еще 415 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях региона. Удалось достигнуть 100-процентного обеспечения местами детей в возрасте от 3 лет, и теперь на очереди стоит вопрос об обеспечении местами детей ясельного возраста.

В 2016 году создано 2825 мест в общеобразовательных организациях, что удалось сделать в ходе строительства трех новых школ и капитального ремонта двух школ в г. Рязани. Программа строительства новых школ в стране рассчитана на десять лет. В ходе ее реализации в Рязани начато строительство еще одной новой школы на 1100 мест.

Об этом сообщила в своем докладе на заседании коллегии министр образования области Ольга Щетинкина. Открытие новых школ и капитальный ремонт старых позволяет сократить долю школ, работающих в две смены, с 9 до 8,1%, число учебных заведений, работающих в зданиях с износом более 50%, – с 52 % до 49,7.

В заседании приняли участие вице-губернатор области Сергей Филимонов, член Совета Федерации Лариса Тюрина.