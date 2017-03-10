23 спортивных клуба создано в сельских школах Рязанской области в 2016 году

В таких клубах вместе занимаются спортом ученики, учителя и родители. Клубы создаются в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт». Об этом говорилось на расширенном заседании коллегии министерств образования сегодня. Всего на этот проект в минувшем году было выделено более 22 млн. рублей. Средства были направлены на ремонт спортивных залов в 17 школах региона и оборудование спортивных площадок в 7 школах. В результате в сельской местности две трети детей регулярно занимаются спортом.