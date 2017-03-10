Единственный в Рязанской области детский лыжный марафон проводится в поселке Тума

Очередные соревнования состоятся завтра, 11 марта

Как всегда, соревнования будут проведаны на окраине Тумы, в Лесопарке – излюбленном месте отдыха жителей поселка. В 10 часов 30 минут стартуют участники на 5, 10 и 15 километров, в 11.30 – на 20 и 30. Возраст – 2005-й год рождения и моложе, 1998-й и старше. Соревнования официально именуются открытым первенством Клепиковского района на длинные дистанции. Название «детский марафон» – условное, стартовать могут все желающие – от юных лет до преклонного возраста.

«Ожидается участие рекордного числа гонщиков, – сообщила главный судья соревнований, мастер спорта СССР, директор местной ДЮСШ Алевтина Куликова. – Кроме рязанцев, на старт изъявили желание выйти лыжники Москвы, Подмосковья, других регионов России. Все готово, чтобы на тумской трассе состоялся яркий спортивный праздник».

Регистрация – на месте старта с 9.00.