Более 25 тысяч детей Рязанской области приняли в прошлом году участие в 80 областных фестивалях, смотрах и конкурсах

О системе работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей говорила в своем докладе на расширенном заседании коллегии министерства образования Ольга Щетинкина. В Рязани создан центр по работе с одаренными детьми. В текущем году такие центры будут сформированы в городах Касимов, Сасово и Скопин. В систему работы с одаренными детьми в регионе включено и создание очно-заочной физико-математической школы. По заочной форме уже обучаются 169 одаренных детей. Ежегодно проводятся учебно-тренировочные сборы для победителей школьного и муниципального этапов олимпиады школьников на базе центра «Солнечный».