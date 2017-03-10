В Рязанской области формируется перечень наиболее востребованных предприятиями и организациями специальностей «Топ-регион»

Работа по профориентации школьников обсуждалась сегодня на расширенном заседании коллегии министерства образования. Более 50 тысяч школьников было охвачено в Рязанской области профориентационной работой в минувшем году, это на четверть больше, чем в 2015 году. Одно из направлений такой работы – подготовка школьников по востребованным в регионе специальностям. На базе межшкольного учебного комбината в Рязани идет подготовка по 16 направлениям, создается сетевая модель профессиональной подготовки. В Рязани создается детский технопарк «Кванториум-Дружба». Проект предполагает обустройство пяти лабораторий для работы юных изобретателей и полигон для тестирования научных открытий. Это лишь одна из новых форм работы по профориентации школьников, о которых шла речь на заседании коллегии министерства.