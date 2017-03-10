В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой рекорд результативности установил «Авангард» из Хирина

Областная общественно-политическая газета
19:58 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
На базе Рязанского строительного колледжа проходит второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства В Рязанской области продолжается рост производства молока Прирост новых мест в школах Рязанской области опережает создание дополнительных мест в детских садах Рязанский регион полностью обеспечивает себя картофелем и овощами и вывозит их за пределы областиВ Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялась межрегиональная конференция«Рязань-ВДВ» на днях вернулась с южных сборов и продолжает подготовку к стартующему в апреле чемпионату России на стадионе «Спартак»Единственный в Рязанской области детский лыжный марафон проводится в поселке Тума В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»Утром в Рязанской области сгорел автомобиль и гараж Ущерб от действий риэлторов-мошенников, промышлявших в Рязани, превысил 6 миллионов рублейБолее 200 ребят из Рязанской области отдохнут в детских центрах «Артек», Орленок» и «Смена» В Рязанской области формируется перечень наиболее востребованных предприятиями и организациями специальностей «Топ-регион» Глава рязанского региона Николай Любимов встретился с руководителями Администрации Президента РФВ Рязанском медуниверситете проходят лапароскопические игры Делегация Рязанской области принимает участие в XII Международной туристской выставке «Интурмаркет - 2017» В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой рекорд результативности установил «Авангард» из ХиринаЖурналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными Жительница Рязанской области заболталась перед банкоматом и осталась без денег 23 спортивных клуба создано в сельских школах Рязанской области в 2016 годуВ четырех муниципальных образованиях Рязанской области в минувшем году возросло число молодых специалистов-педагогов Более 25 тысяч детей Рязанской области приняли в прошлом году участие в 80 областных фестивалях, смотрах и конкурсах Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил сотрудников пенитенциарной службы области с Днем работника уголовно-исполнительной системы Полиция сообщила подробности ЧП в Рязани: пьяный рязанец поссорился с соседом и поджег его автомобиль В Рязани наградили школьников, помогавших в проведении профилактической акции «Сложности перехода» С рязанскими НКО встретился директор грантовых программ Российского союза ректоров Дмитрий Краснов
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017, 16:29
Просмотров: 79
Спорт
Версия для печати

В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой рекорд результативности установил «Авангард» из Хирина

Сообщает главный судья соревнований Сергей Козырев:

– В матче очередного тура подопечные тренера Олега Банного разгромили «Ижевское» – 24:0. В команде-победительнице отметились забросивший в ворота соперников шесть шайб Александр Седов, а также Максим Колядин и Александр Макеев, на счету которых оказались по пять точных бросков. Остальные поединки завершились так: «ВДВ» – «Сокол» – 3:3, «РВВДКУ» – «Империя» – 5:8, «Рыбное» – «Поляны» – 8:1. Группу лидеров уверенно возглавляет «Авангард» из Рязанского района. На два очка отстает «Рыбное», еще на два – «Империя», последующие места занимают «РВВДКУ», «Сокол», «Ижевское», «Поляны» и «ВДВ».

Завтра, 11 марта, играют «Поляны» и «Авангард» (начало – в 9 часов 15 минут), «Империя» и «Рыбное» (11.00), на следующий день встречаются «Ижевское» и «ВДВ» (12.45), «Солок» и «РВВДКУ» (14.30). Все матчи проводятся в Рязани, на основной и тренировочной аренах Дворца спорта «Олимпийский». Вход для болельщиков – свободный.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
17:49
Делегация Рязанской области принимает участие в XII Международной туристской выставке «Интурмаркет - 2017»
17:41
С рязанскими НКО встретился директор грантовых программ Российского союза ректоров Дмитрий Краснов
16:31
Журналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными
16:31
В четырех муниципальных образованиях Рязанской области в минувшем году возросло число молодых специалистов-педагогов
16:29
В Рязанской области формируется перечень наиболее востребованных предприятиями и организациями специальностей «Топ-регион»
16:29
В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой рекорд результативности установил «Авангард» из Хирина
16:29
Более 25 тысяч детей Рязанской области приняли в прошлом году участие в 80 областных фестивалях, смотрах и конкурсах
16:28
23 спортивных клуба создано в сельских школах Рязанской области в 2016 году
16:28
Прирост новых мест в школах Рязанской области опережает создание дополнительных мест в детских садах
16:27
Единственный в Рязанской области детский лыжный марафон проводится в поселке Тума
16:25
Более 200 ребят из Рязанской области отдохнут в детских центрах «Артек», Орленок» и «Смена»
16:13
В Рязани наградили школьников, помогавших в проведении профилактической акции «Сложности перехода»
16:10
Ущерб от действий риэлторов-мошенников, промышлявших в Рязани, превысил 6 миллионов рублей
16:01
Полиция сообщила подробности ЧП в Рязани: пьяный рязанец поссорился с соседом и поджег его автомобиль
15:52
Глава рязанского региона Николай Любимов встретился с руководителями Администрации Президента РФ
15:46
Рязанский регион полностью обеспечивает себя картофелем и овощами и вывозит их за пределы области
15:41
В Рязанской области продолжается рост производства молока
15:30
На базе Рязанского строительного колледжа проходит второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства
15:09
В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялась межрегиональная конференция
13:45
В Рязанском медуниверситете проходят лапароскопические игры
12:41
Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил сотрудников пенитенциарной службы области с Днем работника уголовно-исполнительной системы
11:54
Утром в Рязанской области сгорел автомобиль и гараж
11:48
Жительница Рязанской области заболталась перед банкоматом и осталась без денег
11:46
«Рязань-ВДВ» на днях вернулась с южных сборов и продолжает подготовку к стартующему в апреле чемпионату России на стадионе «Спартак»
11:43
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»
11:12
Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском
11:01
Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие
11:01
В Рязанской области реконструировали героический лыжный бой
10:41
Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов
09:55
19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма
Вся лента новостей
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы