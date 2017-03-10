В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой рекорд результативности установил «Авангард» из Хирина

Сообщает главный судья соревнований Сергей Козырев:

– В матче очередного тура подопечные тренера Олега Банного разгромили «Ижевское» – 24:0. В команде-победительнице отметились забросивший в ворота соперников шесть шайб Александр Седов, а также Максим Колядин и Александр Макеев, на счету которых оказались по пять точных бросков. Остальные поединки завершились так: «ВДВ» – «Сокол» – 3:3, «РВВДКУ» – «Империя» – 5:8, «Рыбное» – «Поляны» – 8:1. Группу лидеров уверенно возглавляет «Авангард» из Рязанского района. На два очка отстает «Рыбное», еще на два – «Империя», последующие места занимают «РВВДКУ», «Сокол», «Ижевское», «Поляны» и «ВДВ».

Завтра, 11 марта, играют «Поляны» и «Авангард» (начало – в 9 часов 15 минут), «Империя» и «Рыбное» (11.00), на следующий день встречаются «Ижевское» и «ВДВ» (12.45), «Солок» и «РВВДКУ» (14.30). Все матчи проводятся в Рязани, на основной и тренировочной аренах Дворца спорта «Олимпийский». Вход для болельщиков – свободный.