В четырех муниципальных образованиях Рязанской области в минувшем году возросло число молодых специалистов-педагогов

Это Александро-Невский, Сараевский, Ухоловский и Касимовский районы. Привлечению молодежи в отрасль способствует предоставление молодым педагогам единовременных выплат и грантов – молодым учителям, развитие системы профессиональных конкурсов, доплаты молодым специалистам на муниципальном уровне. Однако всего этого явно недостаточно. Лишь 9,3 % учителей в школах области сегодня имеют стаж работы до 5 лет. Министр образования области Ольга Щетинкина в своем выступлении на расширенном заседании коллегии министерства говорила о необходимости обеспечения молодых специалистов гарантированными рабочими местами и жильем. Министерство ведет работу с муниципальными образованиями, направленную на закрепление молодых специалистов-педагогов, и в ряде случаев встречает понимание. На целевые места в минувшем году в РГУ имени С.А. Есенина на педагогические специальности зачислено 58 человек.