Журналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными

В экспозицию «Созерцание прекрасного», которая разместилась в областной библиотеке имени Горького, вошло около 30 фоторабот. Это снимки нескольких последних лет, на которых Иван Павлович запечатлел редкие и исчезающие виды животных, птиц и растений Рязанской области. Кроме того, на выставке можно увидеть книги Назарова о природе и людях региона, а также фотографии и издания Василия Пескова – легендарного журналиста «Комсомольской правды» и большого любителя природы. Песков и Назаров провели много совместных «фотоохот».

На открытии выставки собрались коллеги Ивана Павловича из различных СМИ и все, кому интересно многообразие окружающего мира. Директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина вручила автору фото приветственный адрес. «Перед нами удивительный художник и мастер, благодаря которому мы проникаемся чувством нежности к родной земле. Глядя на его работы, мы осознаем, как много нужно сделать, чтобы мир стал чище и зеленее», – отметила Наталья Николаевна. А журналист Ирина Челиканова назвала Назарова «переводчиком с языка природы на человеческий».

Иван Назаров – член Союза литераторов России, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости», обладатель множества премий и наград. Специализируется на публикациях в формате «Встречи с природой» и самостоятельно делает снимки животных в естественной среде обитания. Автор пяти книг о природе и жизни людей рязанского края. Выставка «Созерцание прекрасного» будет работать до 7 апреля.