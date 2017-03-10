Журналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными

Областная общественно-политическая газета
19:58 МСК
Пятница
10 марта 2017 года
Выпуск № 43 (5330)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой рекорд результативности установил «Авангард» из ХиринаДелегация Рязанской области принимает участие в XII Международной туристской выставке «Интурмаркет - 2017» В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»23 спортивных клуба создано в сельских школах Рязанской области в 2016 годуБолее 25 тысяч детей Рязанской области приняли в прошлом году участие в 80 областных фестивалях, смотрах и конкурсах В Рязанской области продолжается рост производства молока В четырех муниципальных образованиях Рязанской области в минувшем году возросло число молодых специалистов-педагогов В Рязанской области формируется перечень наиболее востребованных предприятиями и организациями специальностей «Топ-регион» Прирост новых мест в школах Рязанской области опережает создание дополнительных мест в детских садах С рязанскими НКО встретился директор грантовых программ Российского союза ректоров Дмитрий Краснов Единственный в Рязанской области детский лыжный марафон проводится в поселке Тума Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил сотрудников пенитенциарной службы области с Днем работника уголовно-исполнительной системы На базе Рязанского строительного колледжа проходит второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства «Рязань-ВДВ» на днях вернулась с южных сборов и продолжает подготовку к стартующему в апреле чемпионату России на стадионе «Спартак»Ущерб от действий риэлторов-мошенников, промышлявших в Рязани, превысил 6 миллионов рублейВ Рязанском медуниверситете проходят лапароскопические игры В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялась межрегиональная конференцияГлава рязанского региона Николай Любимов встретился с руководителями Администрации Президента РФУтром в Рязанской области сгорел автомобиль и гараж Рязанский регион полностью обеспечивает себя картофелем и овощами и вывозит их за пределы областиБолее 200 ребят из Рязанской области отдохнут в детских центрах «Артек», Орленок» и «Смена» Полиция сообщила подробности ЧП в Рязани: пьяный рязанец поссорился с соседом и поджег его автомобиль Жительница Рязанской области заболталась перед банкоматом и осталась без денег Журналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными В Рязани наградили школьников, помогавших в проведении профилактической акции «Сложности перехода»
Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017, 16:31
Просмотров: 109
Культура
Версия для печати

Журналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными

Автор фото: Димитрий Соколов | Журналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными
Фото: Димитрий Соколов.

В экспозицию «Созерцание прекрасного», которая разместилась в областной библиотеке имени Горького, вошло около 30 фоторабот. Это снимки нескольких последних лет, на которых Иван Павлович запечатлел редкие и исчезающие виды животных, птиц и растений Рязанской области. Кроме того, на выставке можно увидеть книги Назарова о природе и людях региона, а также фотографии и издания Василия Пескова – легендарного журналиста «Комсомольской правды» и большого любителя природы. Песков и Назаров провели много совместных «фотоохот».

На открытии выставки собрались коллеги Ивана Павловича из различных СМИ и все, кому интересно многообразие окружающего мира. Директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина вручила автору фото приветственный адрес. «Перед нами удивительный художник и мастер, благодаря которому мы проникаемся чувством нежности к родной земле. Глядя на его работы, мы осознаем, как много нужно сделать, чтобы мир стал чище и зеленее», – отметила Наталья Николаевна. А журналист Ирина Челиканова назвала Назарова «переводчиком с языка природы на человеческий».

Иван Назаров – член Союза литераторов России, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости», обладатель множества премий и наград. Специализируется на публикациях в формате «Встречи с природой» и самостоятельно делает снимки животных в естественной среде обитания. Автор пяти книг о природе и жизни людей рязанского края. Выставка «Созерцание прекрасного» будет работать до 7 апреля.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
17:49
Делегация Рязанской области принимает участие в XII Международной туристской выставке «Интурмаркет - 2017»
17:41
С рязанскими НКО встретился директор грантовых программ Российского союза ректоров Дмитрий Краснов
16:31
Журналист-натуралист Иван Назаров подарил рязанцам выставку фото с редкими животными
16:31
В четырех муниципальных образованиях Рязанской области в минувшем году возросло число молодых специалистов-педагогов
16:29
В Рязанской области формируется перечень наиболее востребованных предприятиями и организациями специальностей «Топ-регион»
16:29
В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой рекорд результативности установил «Авангард» из Хирина
16:29
Более 25 тысяч детей Рязанской области приняли в прошлом году участие в 80 областных фестивалях, смотрах и конкурсах
16:28
23 спортивных клуба создано в сельских школах Рязанской области в 2016 году
16:28
Прирост новых мест в школах Рязанской области опережает создание дополнительных мест в детских садах
16:27
Единственный в Рязанской области детский лыжный марафон проводится в поселке Тума
16:25
Более 200 ребят из Рязанской области отдохнут в детских центрах «Артек», Орленок» и «Смена»
16:13
В Рязани наградили школьников, помогавших в проведении профилактической акции «Сложности перехода»
16:10
Ущерб от действий риэлторов-мошенников, промышлявших в Рязани, превысил 6 миллионов рублей
16:01
Полиция сообщила подробности ЧП в Рязани: пьяный рязанец поссорился с соседом и поджег его автомобиль
15:52
Глава рязанского региона Николай Любимов встретился с руководителями Администрации Президента РФ
15:46
Рязанский регион полностью обеспечивает себя картофелем и овощами и вывозит их за пределы области
15:41
В Рязанской области продолжается рост производства молока
15:30
На базе Рязанского строительного колледжа проходит второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства
15:09
В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялась межрегиональная конференция
13:45
В Рязанском медуниверситете проходят лапароскопические игры
12:41
Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил сотрудников пенитенциарной службы области с Днем работника уголовно-исполнительной системы
11:54
Утром в Рязанской области сгорел автомобиль и гараж
11:48
Жительница Рязанской области заболталась перед банкоматом и осталась без денег
11:46
«Рязань-ВДВ» на днях вернулась с южных сборов и продолжает подготовку к стартующему в апреле чемпионату России на стадионе «Спартак»
11:43
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области 11-е место занял «Витязь»
11:12
Рязанцев просят помочь разыскать родственников павших бойцов, останки которых найдены в 2016 году под Смоленском
11:01
Рязанские пенсионеры могут совершить виртуальное путешествие
11:01
В Рязанской области реконструировали героический лыжный бой
10:41
Спортсменка из Рязанской области завоевала три золотые награды на II зимней Спартакиаде инвалидов
09:55
19 нарушений выявили в Рязанской области в ходе рейдов ГИБДД по профилактике детского травматизма
Вся лента новостей
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы