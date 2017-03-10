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Главная страница / Новости Рязани и области
10.03.2017, 17:41
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Общество
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С рязанскими НКО встретился директор грантовых программ Российского союза ректоров Дмитрий Краснов

Автор фото: Михаил Скрипников | С рязанскими НКО встретился директор грантовых программ Российского союза ректоров Дмитрий Краснов
Фото: Михаил Скрипников.

Представители НКО проконсультировали по вопросам получения грантов по линии Российского союза ректоров. Ежегодно эта организация выдает пакеты финансовой помощи некоммерческим организациям на конкурсной основе. Критерии отбора победителей грантов довольно жесткие. НКО обязана быть по-настоящему некоммерческой: не иметь никакой прибыли и не распределять средства гранта между своими членами. Грант выдается не на поддержание деятельности организации, а исключительно на социально значимые проекты.

– Все заявки, которые мы оцениваем, делятся на теоретическую и финансовую части, – пояснил Дмитрий Краснов. – Сначала оценивается то, каким образом составляется заявка, на какие цели направлен проект. Нет шансов и у тех соискателей, которые, по их документам, борются с несуществующими, вымышленными проблемами.

На гранты от Российского союза ректоров не могут рассчитывать и те НКО, чьими учредителями являются органы власти всех уровней. В этом случае работает принцип «кто учредил, тот и содержит».

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